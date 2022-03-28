Ройзмана вызвали в полицию из-за фейков про армию России

28 марта 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола по административной статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Как сообщил политик в своем telegram-канале, ему неизвестно, что именно стало причиной. «Вызвали на завтра [29 марта] оформлять протокол. Пока не знаю, за что. Видимо, за все. Узнаю — расскажу», — написал Евгений Ройзман, уточнив, что его привлекают по новой административной статье 20.3.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ». Она предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. 23 марта Ройзмана призвали привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. С таким предложением к главе СКР Александру Бастрыкину обратился член Общественной палаты России Максим Григорьев. Ранее Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А при тяжких последствиях от фейков виновному может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, призванный защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.