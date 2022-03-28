В Екатеринбурге начался суд над Ройзманом

Евгений Ройзман предстал перед судом за дискредитацию армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга начался суд над экс-мэром Евгением Ройзманом, которого обвиняют в публичной дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд начался в 11:10 минут в Октябрьском райсуде. Ройзмана обвиняют в дискредитации войск РФ», — сообщил корреспондент.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова заявила ходатайство об отводе судьи. После этого суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять соответствующее решение.

Ройзман прибыл в отдел полиции №7 Екатеринбурга 29 марта. На него составили два протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ, предполагающих наказание за дискредитацию вооруженных сил РФ. Ройзман в разговоре с URA.RU сообщил, что не согласен с обвинением, но не знает, как защищаться. Предположительно, поводом для составления протоколов стали слова Ройзмана о спецоперации РФ на Украине.

Спецоперация началась 24 февраля с целями демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решения после усиления обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что спецоперация не направлена против мирных жителей. Она отметила, что войска РФ действуют осторожно и наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

После начала спецоперации в социальных сетях появились фейки о ней. Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации.

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