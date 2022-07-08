Екатеринбурженка заперла в вагончике 30 собак без еды

По словам местных обитателей, хозяйка мучает животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Екатеринбурга обратились с заявлением в правоохранительные органы о жестоком обращении с животными. По их словам, женщина держит в вагоне 30 собак, которых не кормит и не выпускает на улицу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Жители урочища Шпаньковское пожаловались в свердловский Росприроднадзор на жестокое обращение с животными. Женщина с 12-летним ребенком живет в вагончике, там же держит кучу собак. Всего 30 особей, часть из них — в соседнем вагоне. Животных не кормят и не выпускают на улицу», — пояснил собеседник.

Обитатели вызвали инспектора Росприроднадзора, а также попросили вмешаться полицию. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 2 проведена проверка.

«С хозяйкой бездомных питомцев проведена беседа на соблюдение норм общественной безопасности. Кроме того, сотрудниками полиции соответствующая информация направлена в администрацию Кировского района Екатеринбурга и „Спецавтобазу“ для принятия необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в пресс-группе.

Ранее сотрудники свердловской Росгвардии спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие солдаты ВСУ. Всем животным нашли дом, а одна из собак поехала домой к росгвардейцу.