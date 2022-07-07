07 июля 2022

Свердловские росгвардейцы спасли собак, которых бросили бойцы ВСУ. Видео

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Сотрудники Росгвардии спасли собак и одну из них привезли с собой со спецоперации
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники транспортного ОМОН «Топаз» Росгвардии по Свердловской области в зоне проведения спецоперации на Украине спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие бойцы ВСУ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, всем животным нашли дом, а оставшаяся собака поехала домой к одному из сотрудников.

«Животных освободили, некоторое время кормили и со временем пристроили в семьи местных жителей. Самую маленькую из них пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой», — сообщают в пресс-службе.

По словам сержанта полиции, когда пришло время собираться домой, он не смог оставить собаку одну. «Решение взять Топу с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог», — сказал он.

Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Собаку по кличке Топа спасли с территории спецоперации и привезли в Свердловскую область
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Сотрудники транспортного ОМОН «Топаз» Росгвардии по Свердловской области в зоне проведения спецоперации на Украине спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие бойцы ВСУ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, всем животным нашли дом, а оставшаяся собака поехала домой к одному из сотрудников. «Животных освободили, некоторое время кормили и со временем пристроили в семьи местных жителей. Самую маленькую из них пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой», — сообщают в пресс-службе. По словам сержанта полиции, когда пришло время собираться домой, он не смог оставить собаку одну. «Решение взять Топу с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог», — сказал он. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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