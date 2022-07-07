Свердловские росгвардейцы спасли собак, которых бросили бойцы ВСУ. Видео

08 июля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии спасли собак и одну из них привезли с собой со спецоперации Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники транспортного ОМОН «Топаз» Росгвардии по Свердловской области в зоне проведения спецоперации на Украине спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие бойцы ВСУ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, всем животным нашли дом, а оставшаяся собака поехала домой к одному из сотрудников. «Животных освободили, некоторое время кормили и со временем пристроили в семьи местных жителей. Самую маленькую из них пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой», — сообщают в пресс-службе. По словам сержанта полиции, когда пришло время собираться домой, он не смог оставить собаку одну. «Решение взять Топу с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог», — сказал он. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Собаку по кличке Топа спасли с территории спецоперации и привезли в Свердловскую область Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники транспортного ОМОН «Топаз» Росгвардии по Свердловской области в зоне проведения спецоперации на Украине спасли служебных собак, которых бросили запертыми в клетках отступающие бойцы ВСУ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, всем животным нашли дом, а оставшаяся собака поехала домой к одному из сотрудников. «Животных освободили, некоторое время кормили и со временем пристроили в семьи местных жителей. Самую маленькую из них пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой», — сообщают в пресс-службе. По словам сержанта полиции, когда пришло время собираться домой, он не смог оставить собаку одну. «Решение взять Топу с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог», — сказал он. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.