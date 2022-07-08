Врач из Екатеринбурга раскрыла подробности о прививке от аллергии

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Екатеринбургский врач анонсировала появление прививки от аллергии Фото:

Ученые Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно со специалистами Австрийского мединститута разработали вакцину от аллергии. Об этом рассказала заведующая отделением аллергологии ЦГКБ № 6 Екатеринбурга Анна Петухова.

«Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы. Ученые из сеченовского университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания. Препарат проходит последние стадии испытаний и скоро появится в гражданском обороте», — заявила она на пресс-конференции.

По ее словам, каждые десять лет количество аллергиков увеличивается в два раза. Чаще всего жители Екатеринбурга страдают от аллергии именно на пыльцу березу и на животных — кошек.

Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила, что страдающим этим заболеванием нужно быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.

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Ученые Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно со специалистами Австрийского мединститута разработали вакцину от аллергии. Об этом рассказала заведующая отделением аллергологии ЦГКБ № 6 Екатеринбурга Анна Петухова. «Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы. Ученые из сеченовского университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания. Препарат проходит последние стадии испытаний и скоро появится в гражданском обороте», — заявила она на пресс-конференции. По ее словам, каждые десять лет количество аллергиков увеличивается в два раза. Чаще всего жители Екатеринбурга страдают от аллергии именно на пыльцу березу и на животных — кошек. Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила, что страдающим этим заболеванием нужно быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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