Врач из Екатеринбурга раскрыла подробности о прививке от аллергии

Екатеринбургский врач анонсировала появление прививки от аллергии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно со специалистами Австрийского мединститута разработали вакцину от аллергии. Об этом рассказала заведующая отделением аллергологии ЦГКБ № 6 Екатеринбурга Анна Петухова.

«Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы. Ученые из сеченовского университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания. Препарат проходит последние стадии испытаний и скоро появится в гражданском обороте», — заявила она на пресс-конференции.

По ее словам, каждые десять лет количество аллергиков увеличивается в два раза. Чаще всего жители Екатеринбурга страдают от аллергии именно на пыльцу березу и на животных — кошек.

Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила, что страдающим этим заболеванием нужно быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.