10 мая 2022

Свердловские фармацевты назвали недорогие таблетки от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптечные сети предлагают большое количество антигистаминных препаратов Фото:

Свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Помочь смогут таблетки от аллергии. Екатеринбургский фармацевт Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.) в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала о наиболее популярных и недорогих антигистаминных препаратах, которые можно приобрести в аптеках без рецепта.

«Весной у людей, склонных к аллергии, непростой период, а тут еще и смог накрыл регион. Аллергическая реакция может появиться у любого человека. Фармрынок предлагает огромное количество антигистаминных препаратов. В аптеках много бюджетных препаратов, которые отпускаются без рецепта», — отметила медик.

На фармрынке представлены следующие недорогие препараты от аллергии:

  • Супрастин;
  • Тавегил;
  • Кларитин;
  • Зиртек;
  • Эриус;
  • Цетрин;
  • Кестин;
  • Лоратадин;
  • Зодак;
  • Аллегра.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa, а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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Свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Помочь смогут таблетки от аллергии. Екатеринбургский фармацевт Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.) в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала о наиболее популярных и недорогих антигистаминных препаратах, которые можно приобрести в аптеках без рецепта. «Весной у людей, склонных к аллергии, непростой период, а тут еще и смог накрыл регион. Аллергическая реакция может появиться у любого человека. Фармрынок предлагает огромное количество антигистаминных препаратов. В аптеках много бюджетных препаратов, которые отпускаются без рецепта», — отметила медик. На фармрынке представлены следующие недорогие препараты от аллергии: Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa, а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей». На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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