Свердловские фармацевты назвали недорогие таблетки от аллергии

Аптечные сети предлагают большое количество антигистаминных препаратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Помочь смогут таблетки от аллергии. Екатеринбургский фармацевт Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.) в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала о наиболее популярных и недорогих антигистаминных препаратах, которые можно приобрести в аптеках без рецепта.

«Весной у людей, склонных к аллергии, непростой период, а тут еще и смог накрыл регион. Аллергическая реакция может появиться у любого человека. Фармрынок предлагает огромное количество антигистаминных препаратов. В аптеках много бюджетных препаратов, которые отпускаются без рецепта», — отметила медик.

На фармрынке представлены следующие недорогие препараты от аллергии:

Супрастин;

Тавегил;

Кларитин;

Зиртек;

Эриус;

Цетрин;

Кестин;

Лоратадин;

Зодак;

Аллегра.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa, а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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