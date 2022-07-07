В Кургане заявила о себе партия, которая молчала четыре года

08 июля 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В курганских выборах будет участвовать новая партия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в новых выборах будет участвовать «Партия возрождения России». Информация опубликована в ГАС «Выборы». Последний раз о ней было слышно в 2018 году. Председатель регионального отделения Виктор Сединкин рассказал URA.RU о планах и целях партии. «Региональное отделение партии сформировалось в конце 2012 года. Наши цели — повышение благосостояния и социальной защищенности граждан. Достичь этого можно, построив социальное государство», — считает Сединкин. Он уточнил, что члены и сторонники партии принимали участие в выборах депутатов в 2015 и 2018 годах. Сейчас их представитель выдвинулся на довыборы в Кургане. «Будет сложно, потому что нам нужно собирать подписи. Наша задача состоит в том, чтобы за время сбора подписей познакомиться с максимальным количеством избирателей», — добавил председатель регионально отделения партии. На федеральном сайте партии указано, что председателем центрального совета является Игорь Ашурбейли. Отделения существуют в 56 регионах страны. Ранее URA.RU писало, что довыборы в городскую думу по двум округам пройдут 11 сентября. Своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. В ближайшее время о выдвижении своих представителей объявит КПРФ. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области в новых выборах будет участвовать «Партия возрождения России». Информация опубликована в ГАС «Выборы». Последний раз о ней было слышно в 2018 году. Председатель регионального отделения Виктор Сединкин рассказал URA.RU о планах и целях партии. «Региональное отделение партии сформировалось в конце 2012 года. Наши цели — повышение благосостояния и социальной защищенности граждан. Достичь этого можно, построив социальное государство», — считает Сединкин. Он уточнил, что члены и сторонники партии принимали участие в выборах депутатов в 2015 и 2018 годах. Сейчас их представитель выдвинулся на довыборы в Кургане. «Будет сложно, потому что нам нужно собирать подписи. Наша задача состоит в том, чтобы за время сбора подписей познакомиться с максимальным количеством избирателей», — добавил председатель регионально отделения партии. На федеральном сайте партии указано, что председателем центрального совета является Игорь Ашурбейли. Отделения существуют в 56 регионах страны. Ранее URA.RU писало, что довыборы в городскую думу по двум округам пройдут 11 сентября. Своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. В ближайшее время о выдвижении своих представителей объявит КПРФ.