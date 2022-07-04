На новые выборы в Кургане выдвинулся первый кандидат

На довыборы в Курганскую городскую думу выдвинулся промышленник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сентябрьские выборы в Курганскую городскую думу выдвинулся первый кандидат. Документы в Западную территориальную избирательную комиссию подал Кирилл Гринюк. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации и в ГАС «Выборы».

«Первым кандидатом в депутаты по первому одномандатному избирательному округу стал генеральный директор предприятия «Кургансельмаш»» Кирилл Гринюк», — указано в сообщении мэрии. В ГАС «Выборы» сказано, что промышленника по округу №1 местным отделением партии «Единая Россия».

URA.RU писало, что кроме Гринюка, курганские единороссы выдвинут на городские выборы директора ООО «Продвижение» Алексея Маркина. От партии «Справедливая Россия» в довыборах примут участие Роман Руденко (округ №1) и Александр Футерман (округ № 6). ЛДПР выдвинула Вадима Лапова (округ №1) и Антона Барышева (округ №6).

Довыборы в городскую думу Кургана по одномандатным округам №1 и №6 пройдут 11 сентября. По округу №1 ранее депутатом был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.