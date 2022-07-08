Свердловские военные в Донбассе пообщались по телемосту с родными

08 июля 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Российские военные пообщались из ЛНР в формате телемоста с родными из Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Екатеринбурга, находящиеся в данный момент на территории Луганской народной Республики (ЛНР), пообщались со своими родными и близкими по телемосту. Родственники солдат пожелали им скорой победы и возвращения на родину. «Связи у них там нет. Для нас это было важно увидеть, что они здоровы, живы, счастливы были нас тоже увидеть», — рассказала супруга одного из военнослужащих в эфире Первого канала. Поддержать бойцов также приехал народный артист России Владимир Машков, который пожелал военнослужащим сил и скорейшего возвращения домой. «Люди, рискующие своими жизнями в этих сражениях, не просто отважны, но и обладают новым, огромным, добрым, смелым, непримиримым сердцем», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 354-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Военнослужащие из Екатеринбурга, находящиеся в данный момент на территории Луганской народной Республики (ЛНР), пообщались со своими родными и близкими по телемосту. Родственники солдат пожелали им скорой победы и возвращения на родину. «Связи у них там нет. Для нас это было важно увидеть, что они здоровы, живы, счастливы были нас тоже увидеть», — рассказала супруга одного из военнослужащих в эфире Первого канала. Поддержать бойцов также приехал народный артист России Владимир Машков, который пожелал военнослужащим сил и скорейшего возвращения домой. «Люди, рискующие своими жизнями в этих сражениях, не просто отважны, но и обладают новым, огромным, добрым, смелым, непримиримым сердцем», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 354-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы.