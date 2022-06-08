Российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 345-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Артист пообщался с военнослужащими и пожелал им скорейшего возвращения в строй. Видео из больницы появилось в сети 9 июня.
«Безруков посетил военный госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие-участники спецоперации на Украине», — сообщает «Известия» со ссылкой на видео. На кадрах запечатлено выступление актера с патриотическими песнями и стихотворениями советского поэта Владимира Высоцкого.
Также Безруков оставил свой автограф на гитаре госпиталя, на которой присутствуют подписи других артистов, посетивших военнослужащих ранее. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. URA.RU сообщало, что певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы.
Сергей Безруков в рамках своего визита в Екатеринбург также проведет прослушивание в своей мастерской во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). О молодых артистах Урала и впечатлениях от столицы Свердловской области Безруков рассказал в интервью URA.RU.
Российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 345-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Артист пообщался с военнослужащими и пожелал им скорейшего возвращения в строй. Видео из больницы появилось в сети 9 июня. «Безруков посетил военный госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие-участники спецоперации на Украине», — сообщает «Известия» со ссылкой на видео. На кадрах запечатлено выступление актера с патриотическими песнями и стихотворениями советского поэта Владимира Высоцкого. Также Безруков оставил свой автограф на гитаре госпиталя, на которой присутствуют подписи других артистов, посетивших военнослужащих ранее. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. URA.RU сообщало, что певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. Сергей Безруков в рамках своего визита в Екатеринбург также проведет прослушивание в своей мастерской во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). О молодых артистах Урала и впечатлениях от столицы Свердловской области Безруков рассказал в интервью URA.RU.