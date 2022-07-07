07 июля 2022

Адвокат мужа Раи Мамедовой объяснил связь подзащитного с АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, соглашение о сотрудничестве, часы, наручные часы, подписание договора, подписание документа, руки
Адвокат заверил, что Мамедов не поддерживает экстремистскую организацию Фото:

Адвокат Самира Мамедова заверил, что его подзащитный не поддерживает движение АУЕ (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом журналисту URA.RU рассказал адвокат Низам Джалилов, защищающий Мамедова в суде.

«Могу сказать, что в момент публикации Мамедов не знал о том, что фотография несет пропагандистский характер. Умысла в пропаганде экстремистского движения у него не было. Более того могу сказать, что данные экстремистские движения он не поддерживает», — сказал Джалилов.

Адвокат объяснил, что Мамедова судили за распространение символики. Фотографию увидели более двух тысяч людей. «При этом цели распространить и поддержать экстремистское движение у него не было», — сказал Джалилов. От комментариев по поводу депортации Мамедова адвокат отказался.

Ранее URA.RU писало, что суд признал Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей. В связи с обвинением ему также грозила депортация в Азербайджан. Его жена — жительница Сургута Рая Мамедова, которая публично оскорбила русских в социальных сетях. На данный момент на нее также завели уголовное дело и подозревают в возбуждении ненависти.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.

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Адвокат Самира Мамедова заверил, что его подзащитный не поддерживает движение АУЕ (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом журналисту URA.RU рассказал адвокат Низам Джалилов, защищающий Мамедова в суде. «Могу сказать, что в момент публикации Мамедов не знал о том, что фотография несет пропагандистский характер. Умысла в пропаганде экстремистского движения у него не было. Более того могу сказать, что данные экстремистские движения он не поддерживает», — сказал Джалилов. Адвокат объяснил, что Мамедова судили за распространение символики. Фотографию увидели более двух тысяч людей. «При этом цели распространить и поддержать экстремистское движение у него не было», — сказал Джалилов. От комментариев по поводу депортации Мамедова адвокат отказался. Ранее URA.RU писало, что суд признал Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей. В связи с обвинением ему также грозила депортация в Азербайджан. Его жена — жительница Сургута Рая Мамедова, которая публично оскорбила русских в социальных сетях. На данный момент на нее также завели уголовное дело и подозревают в возбуждении ненависти. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.
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