Адвокат мужа Раи Мамедовой объяснил связь подзащитного с АУЕ*

Адвокат Самира Мамедова заверил, что его подзащитный не поддерживает движение АУЕ (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом журналисту URA.RU рассказал адвокат Низам Джалилов, защищающий Мамедова в суде.
«Могу сказать, что в момент публикации Мамедов не знал о том, что фотография несет пропагандистский характер. Умысла в пропаганде экстремистского движения у него не было. Более того могу сказать, что данные экстремистские движения он не поддерживает», — сказал Джалилов.
Адвокат объяснил, что Мамедова судили за распространение символики. Фотографию увидели более двух тысяч людей. «При этом цели распространить и поддержать экстремистское движение у него не было», — сказал Джалилов. От комментариев по поводу депортации Мамедова адвокат отказался.
Ранее URA.RU писало, что суд признал Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей. В связи с обвинением ему также грозила депортация в Азербайджан. Его жена — жительница Сургута Рая Мамедова, которая публично оскорбила русских в социальных сетях. На данный момент на нее также завели уголовное дело и подозревают в возбуждении ненависти.
*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.
Адвокат Самира Мамедова заверил, что его подзащитный не поддерживает движение АУЕ (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом журналисту URA.RU рассказал адвокат Низам Джалилов, защищающий Мамедова в суде. «Могу сказать, что в момент публикации Мамедов не знал о том, что фотография несет пропагандистский характер. Умысла в пропаганде экстремистского движения у него не было. Более того могу сказать, что данные экстремистские движения он не поддерживает», — сказал Джалилов. Адвокат объяснил, что Мамедова судили за распространение символики. Фотографию увидели более двух тысяч людей. «При этом цели распространить и поддержать экстремистское движение у него не было», — сказал Джалилов. От комментариев по поводу депортации Мамедова адвокат отказался. Ранее URA.RU писало, что суд признал Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему наказание в виде штрафа в полторы тысячи рублей. В связи с обвинением ему также грозила депортация в Азербайджан. Его жена — жительница Сургута Рая Мамедова, которая публично оскорбила русских в социальных сетях. На данный момент на нее также завели уголовное дело и подозревают в возбуждении ненависти. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.