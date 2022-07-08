Совфед одобрил новые налоговые льготы в период санкций

08 июля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Совет Федерации РФ принял новые налоговые льготы для россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Совет Федерации РФ одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Ранее эту идею инициировало правительство РФ. «Из-под налогообложения НДС выводятся услуги по подключению населения к газораспределительным сетям, если такие услуги производятся без взимания платы, а также услуги по передаче или транспортировке газа для постоянного горения Вечного огня на воинских мемориалах. Ставка НДС 0% применяется в отношении реализации необработанных алмазов налогоплательщиками, осуществляющими добычу обработанных драгоценных камней, а также необработанных природных алмазов», — сообщает ТАСС. Также налоги будут снижены для судостроительного бизнеса. Россиянам увеличат сумму социального налогового вычета за медицинскую помощь, которая оказывалась их детям, а также за физкультурно-оздоровительные услуги. Новые меры поддержки также предполагают освобождение от НДФЛ людей, занимающихся реализацией золота в слитках и брокеров, которые находятся под санкциями. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По словам главы государства, санкции открывают для России новые возможности, пишет «Ридус». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции ударили по Западу гораздо сильнее, чем по России, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Совет Федерации РФ одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Ранее эту идею инициировало правительство РФ. «Из-под налогообложения НДС выводятся услуги по подключению населения к газораспределительным сетям, если такие услуги производятся без взимания платы, а также услуги по передаче или транспортировке газа для постоянного горения Вечного огня на воинских мемориалах. Ставка НДС 0% применяется в отношении реализации необработанных алмазов налогоплательщиками, осуществляющими добычу обработанных драгоценных камней, а также необработанных природных алмазов», — сообщает ТАСС. Также налоги будут снижены для судостроительного бизнеса. Россиянам увеличат сумму социального налогового вычета за медицинскую помощь, которая оказывалась их детям, а также за физкультурно-оздоровительные услуги. Новые меры поддержки также предполагают освобождение от НДФЛ людей, занимающихся реализацией золота в слитках и брокеров, которые находятся под санкциями. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По словам главы государства, санкции открывают для России новые возможности, пишет «Ридус». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции ударили по Западу гораздо сильнее, чем по России, сообщает «Дни.ру».