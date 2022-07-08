В Москве начнут рассматривать дело отца Сергия об экстремизме

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий будет находиться в СИЗО до 20 октября Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Бабушкинский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), если соответствующее решение не будет обжаловано. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-схимонаха Светлана Герасимова.

«Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения дела Романова об экстремизме — Бабушкинский районный суд», — рассказала Герасимова, уточнив, что рассмотрение может не начаться, если решение Верховного суда обжалуют. Вместе с Сергием по делу проходит его пиарщик Всеволод Могучев.

Его адвокат Михаил Толмачев в разговоре с агентством уточнил, что еще не получал на руки постановления об определении места суда над Могучевым. Решение о подаче апелляции будет принято им позднее.

Отца Сергия арестовали по делу об экстремизме в конце 2021 года — уже после приговора к трем с половиной годам лишения свободы в колонии за самоуправство, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Позднее обвинение в экстремизме было изменено. По делу о возбуждении вражды среди религиозных групп Романову грозит до шести лет лишения свободы.

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Бабушкинский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), если соответствующее решение не будет обжаловано. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-схимонаха Светлана Герасимова. «Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения дела Романова об экстремизме — Бабушкинский районный суд», — рассказала Герасимова, уточнив, что рассмотрение может не начаться, если решение Верховного суда обжалуют. Вместе с Сергием по делу проходит его пиарщик Всеволод Могучев. Его адвокат Михаил Толмачев в разговоре с агентством уточнил, что еще не получал на руки постановления об определении места суда над Могучевым. Решение о подаче апелляции будет принято им позднее. Отца Сергия арестовали по делу об экстремизме в конце 2021 года — уже после приговора к трем с половиной годам лишения свободы в колонии за самоуправство, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Позднее обвинение в экстремизме было изменено. По делу о возбуждении вражды среди религиозных групп Романову грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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