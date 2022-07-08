В Москве начнут рассматривать дело отца Сергия об экстремизме

08 июля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Отец Сергий будет находиться в СИЗО до 20 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Бабушкинский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), если соответствующее решение не будет обжаловано. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-схимонаха Светлана Герасимова. «Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения дела Романова об экстремизме — Бабушкинский районный суд», — рассказала Герасимова, уточнив, что рассмотрение может не начаться, если решение Верховного суда обжалуют. Вместе с Сергием по делу проходит его пиарщик Всеволод Могучев. Его адвокат Михаил Толмачев в разговоре с агентством уточнил, что еще не получал на руки постановления об определении места суда над Могучевым. Решение о подаче апелляции будет принято им позднее. Отца Сергия арестовали по делу об экстремизме в конце 2021 года — уже после приговора к трем с половиной годам лишения свободы в колонии за самоуправство, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Позднее обвинение в экстремизме было изменено. По делу о возбуждении вражды среди религиозных групп Романову грозит до шести лет лишения свободы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бабушкинский райсуд Москвы начнет рассматривать уголовное дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), если соответствующее решение не будет обжаловано. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-схимонаха Светлана Герасимова. «Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения дела Романова об экстремизме — Бабушкинский районный суд», — рассказала Герасимова, уточнив, что рассмотрение может не начаться, если решение Верховного суда обжалуют. Вместе с Сергием по делу проходит его пиарщик Всеволод Могучев. Его адвокат Михаил Толмачев в разговоре с агентством уточнил, что еще не получал на руки постановления об определении места суда над Могучевым. Решение о подаче апелляции будет принято им позднее. Отца Сергия арестовали по делу об экстремизме в конце 2021 года — уже после приговора к трем с половиной годам лишения свободы в колонии за самоуправство, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Позднее обвинение в экстремизме было изменено. По делу о возбуждении вражды среди религиозных групп Романову грозит до шести лет лишения свободы.