СКР изменил обвинение отцу Сергию в экстремизме

21 марта суд оставил в силе приговор отцу Сергию по первому делу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Следственный комитет России (СКР) изменил обвинение по делу экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева об экстремизме. Детали в разговоре с URA.RU раскрыл адвокат Сергия Павел Бабиков.

«В организованную [преступную] группу, по версии следствия, сейчас входят два человека — отец Сергий и Всеволод Могучев (ранее в обвинении фигурировали неустановленные лица — прим. URA.RU). Также уточнено обвинение в части количества „экстремистских“ видеороликов — их сейчас шесть (ранее было пять — прим. URA.RU), и все они, как считает следствие, касаются религиозного дискурса, выступлений против католиков, мусульман, евреев, иудеев. То есть там нет политической подоплеки», — поделился юрист.

По его словам, сегодня защита Сергия получила уведомление об окончании следствия. «Сейчас приступим к ознакомлению с материалами уголовного дела. Не исключаю, что судебный процесс начнется уже в мае», — добавил Бабиков.

Как писало URA.RU, 30 ноября 2021 года отца Сергия признали виновным в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении прав на свободу и приговорили к трем с половиной годам колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы) задержали Могучева.

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