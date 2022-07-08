Свердловские депутаты привезли гумпомощь в освобожденный Донбасс. Фото, видео

08 июля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий находится в командировке на Донбассе Фото: соцсети Виктора Шептия новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий вместе с депутатом ГД от региона Максимом Ивановым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым приехали в освобожденный Лисичанск (ЛНР) с гумпомощью. Как рассказал сам Шептий, вся необходимая помощь была передана в новый гумцентр «Единой России». «По поручению губернатора Евгения Куйвашева собрали и передали нашим соотечественникам необходимую гуманитарную помощь в только что созданный гумцентр „Единой России“. Под звуки отдаленной канонады развернули с жителями российский флаг, поговорили с ними и еще раз убедились, что они давно ждали освобождения от нацистов. На этой же площадке замечательные ребята из Волгограда приготовили два казана плова и накормили всех желающих», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Как отметил депутат, необходимое снаряжение было передано военным, выполняющим задачи по освобождению Донбасса. Также чиновники встретились с главой ЛНР Леонидом Пасечником и коллегами депутатами из Народного Совета республики. О данной поездке также сообщил Иванов, который рассказал об обсуждении нескольких важных вопросов. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии. Фото: предоставлено Виктором Шептием Фото: предоставлено Виктором Шептием Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий вместе с депутатом ГД от региона Максимом Ивановым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым приехали в освобожденный Лисичанск (ЛНР) с гумпомощью. Как рассказал сам Шептий, вся необходимая помощь была передана в новый гумцентр «Единой России». «По поручению губернатора Евгения Куйвашева собрали и передали нашим соотечественникам необходимую гуманитарную помощь в только что созданный гумцентр „Единой России“. Под звуки отдаленной канонады развернули с жителями российский флаг, поговорили с ними и еще раз убедились, что они давно ждали освобождения от нацистов. На этой же площадке замечательные ребята из Волгограда приготовили два казана плова и накормили всех желающих», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Как отметил депутат, необходимое снаряжение было передано военным, выполняющим задачи по освобождению Донбасса. Также чиновники встретились с главой ЛНР Леонидом Пасечником и коллегами депутатами из Народного Совета республики. О данной поездке также сообщил Иванов, который рассказал об обсуждении нескольких важных вопросов. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.