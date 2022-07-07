07 июля 2022

От протеже вице-губернатора ХМАО массово уходят подчиненные. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
В департаменте по управлению госимуществом ХМАО происходит массовый уход чиновников Фото:

Чиновники департамента по управлению госимуществом ХМАО начали в массовом порядке увольняться после прихода на пост и. о. руководителя Татьяны Мирошник, которая считается протеже первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Первый заместитель директора департамента по управлению госимуществом Владислав Баитов уже уволился. Другой зам — Андрей Школьный также собирается уходить. Аналогичная история происходит на уровне начальников управлений и отделов. Скоро работать будет просто некому. Все это началось с назначением Мирошник на должность и. о. директора департамента. Она сама запустила процесс кадровой чистки. Но теперь он носит неуправляемый характер», — считает инсайдер.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Позже стало известно, что он устроился заместителем директора муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», обеспечивающего деятельность администрации Сургутского района.

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Чиновники департамента по управлению госимуществом ХМАО начали в массовом порядке увольняться после прихода на пост и. о. руководителя Татьяны Мирошник, которая считается протеже первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Первый заместитель директора департамента по управлению госимуществом Владислав Баитов уже уволился. Другой зам — Андрей Школьный также собирается уходить. Аналогичная история происходит на уровне начальников управлений и отделов. Скоро работать будет просто некому. Все это началось с назначением Мирошник на должность и. о. директора департамента. Она сама запустила процесс кадровой чистки. Но теперь он носит неуправляемый характер», — считает инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Позже стало известно, что он устроился заместителем директора муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», обеспечивающего деятельность администрации Сургутского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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