В департаменте по управлению госимуществом ХМАО происходит массовый уход чиновников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чиновники департамента по управлению госимуществом ХМАО начали в массовом порядке увольняться после прихода на пост и. о. руководителя Татьяны Мирошник, которая считается протеже первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Первый заместитель директора департамента по управлению госимуществом Владислав Баитов уже уволился. Другой зам — Андрей Школьный также собирается уходить. Аналогичная история происходит на уровне начальников управлений и отделов. Скоро работать будет просто некому. Все это началось с назначением Мирошник на должность и. о. директора департамента. Она сама запустила процесс кадровой чистки. Но теперь он носит неуправляемый характер», — считает инсайдер.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Позже стало известно, что он устроился заместителем директора муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», обеспечивающего деятельность администрации Сургутского района.