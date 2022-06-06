В ХМАО жители «авариек» отказываются переезжать в новое жилье

07 июня 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Собственники готовы жить в аварийных домах, чтобы не уезжать из центра города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске жители аварийных домов в центре города отказываются переселяться в новые квартиры, которые находятся в отдаленном районе. Собственников не устраивает отсутствие на новом месте нужной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Там остановка черт-те где, ни больниц, ни поликлиник. И почему мы должны из центра города уходить? Мы здесь все живем от 40 до 50 лет. Вот я 43 года в Нижневартовске», — поделилась возмущениями с корреспондентом URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева. Кроме того собственникам, которые не входят в льготные категории (неработающие пенсионеры и дети), при переселении необходимо доплачивать за новые квадратные метры. При этом альтернатива переселению всего одна. «Первый вариант — получение выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение. Второй вариант — переселение. Жилые помещения, которые имеются, все находятся в 16П микрорайоне на улице Осенняя №21, 23, 23а», — пояснила корреспонденту агентства начальник управления по жилищной политике администрации Нижневартовска Татьяна Борисова. Выкупная стоимость, по данным управления жилполитики, для жителей рассчитана в зависимости от площади их квартир. Минимальные суммы за двухкомнатные квартиры площадью 41 кв. м составляют 2,2 млн рублей. Выкупная стоимость трехкомнатных квартир — чуть больше трех миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в этих же аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске жители аварийных домов в центре города отказываются переселяться в новые квартиры, которые находятся в отдаленном районе. Собственников не устраивает отсутствие на новом месте нужной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Там остановка черт-те где, ни больниц, ни поликлиник. И почему мы должны из центра города уходить? Мы здесь все живем от 40 до 50 лет. Вот я 43 года в Нижневартовске», — поделилась возмущениями с корреспондентом URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева. Кроме того собственникам, которые не входят в льготные категории (неработающие пенсионеры и дети), при переселении необходимо доплачивать за новые квадратные метры. При этом альтернатива переселению всего одна. «Первый вариант — получение выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение. Второй вариант — переселение. Жилые помещения, которые имеются, все находятся в 16П микрорайоне на улице Осенняя №21, 23, 23а», — пояснила корреспонденту агентства начальник управления по жилищной политике администрации Нижневартовска Татьяна Борисова. Выкупная стоимость, по данным управления жилполитики, для жителей рассчитана в зависимости от площади их квартир. Минимальные суммы за двухкомнатные квартиры площадью 41 кв. м составляют 2,2 млн рублей. Выкупная стоимость трехкомнатных квартир — чуть больше трех миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в этих же аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию.