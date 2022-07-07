Тюменские власти объяснили увеличение зарплат мэров

Оклады мэров в Тюменской области не поднимали три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оклады глав администраций городов и районов Тюменской области не менялись почти три года, а глав сел — около двух лет. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Размеры выплат будут проиндексированы с 1 октября на 4%, что соответствует федеральному и региональному законодательству.

«Размеры должностных окладов глав городских округов и муниципальных районов в Тюменской области не пересматривались с 1 октября 2019 года. Глав сельских поселений — с 1 октября 2020-го. В октябре текущего года их проиндексируют на 4%», — рассказали URA.RU в оперштабе.

Там отметили, что право правительства на повышение окладов мэрам закреплено в Бюджетном кодексе РФ. Кроме того, 1 октября 2022 и 2023 годов зарплаты вырастут и у работников бюджетной сферы — государственных и муниципальных служащих. Деньги на эти индексации уже заложены в бюджете.

Ранее URA.RU писало, что власти готовятся к повышению окладов глав администраций городов, районов и сельских поселений Тюменской области. К примеру, оклад (на который также насчитываются премии и надбавки) мэра Тюмени Руслана Кухарука, составит 159 477 рублей в месяц.