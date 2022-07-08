Онищенко: чем заменить картофель фри во «Вкусно — и точка»

08 июля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Картошку фри надо полностью исключить из меню «Вкусно — и точка», считает Геннадий Онищенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» может заменить картошку фри на блюда из круп и овощей. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя новость о том, что в ряде ресторанов сети не будет картошки фри. «Крупами надо заменить. А картошку фри вообще убрать, она вредная. Все, что делается во фритюре, во-первых, детям нельзя есть, а они у нас как раз и подсели на этот а-ля „Макдоналдс“. Надо убирать, и все. Нужно отказываться от обжарки, надо менять гарниры, делать их на пару, с овощами, сезонность у овощей очень высокая. Теоретически можно круглый год есть овощи, но по разным ценам и не всем. Поэтому на крупы надо уходить», — сказал Онищенко в беседе с NEWS.RU . Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри, пишет RT. По словам представителя компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» может заменить картошку фри на блюда из круп и овощей. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя новость о том, что в ряде ресторанов сети не будет картошки фри. «Крупами надо заменить. А картошку фри вообще убрать, она вредная. Все, что делается во фритюре, во-первых, детям нельзя есть, а они у нас как раз и подсели на этот а-ля „Макдоналдс“. Надо убирать, и все. Нужно отказываться от обжарки, надо менять гарниры, делать их на пару, с овощами, сезонность у овощей очень высокая. Теоретически можно круглый год есть овощи, но по разным ценам и не всем. Поэтому на крупы надо уходить», — сказал Онищенко в беседе с NEWS.RU. Ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что в ряде ресторанов сети временно не будет картошки фри, пишет RT. По словам представителя компании, это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля.