Политолог: убитый экс-премьер Японии выделялся из-за дружбы с РФ

08 июля 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Синдзо Абэ выстраивал отношения с Россией на дружеской основе, считает Игорь Шатров Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в результате покушения, выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. «Взаимоотношения с Россией он старался выстраивать на дружеской основе, несмотря на наличие территориальных претензий у Японии к России. При Абэ отношения наших стран были позитивными и, я бы сказал, очень перспективными. Мне кажется, эти отношения могли послужить „спусковым крючком“ для выражения агрессии противниками подобной ситуации. Вполне возможно, что та антироссийская истерия, которая сейчас существует в Японии, и стала побудительным мотивом для этого покушения», — сказал Шатров в беседе с радио Sputnik. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в результате покушения, выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. «Взаимоотношения с Россией он старался выстраивать на дружеской основе, несмотря на наличие территориальных претензий у Японии к России. При Абэ отношения наших стран были позитивными и, я бы сказал, очень перспективными. Мне кажется, эти отношения могли послужить „спусковым крючком“ для выражения агрессии противниками подобной ситуации. Вполне возможно, что та антироссийская истерия, которая сейчас существует в Японии, и стала побудительным мотивом для этого покушения», — сказал Шатров в беседе с радио Sputnik. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.