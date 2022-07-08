Политолог: убитый экс-премьер Японии выделялся из-за дружбы с РФ

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Синдзо Абэ выстраивал отношения с Россией на дружеской основе, считает Игорь Шатров Фото:
новость из сюжета
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в результате покушения, выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

«Взаимоотношения с Россией он старался выстраивать на дружеской основе, несмотря на наличие территориальных претензий у Японии к России. При Абэ отношения наших стран были позитивными и, я бы сказал, очень перспективными. Мне кажется, эти отношения могли послужить „спусковым крючком“ для выражения агрессии противниками подобной ситуации. Вполне возможно, что та антироссийская истерия, которая сейчас существует в Японии, и стала побудительным мотивом для этого покушения», — сказал Шатров в беседе с радио Sputnik.

Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в результате покушения, выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. «Взаимоотношения с Россией он старался выстраивать на дружеской основе, несмотря на наличие территориальных претензий у Японии к России. При Абэ отношения наших стран были позитивными и, я бы сказал, очень перспективными. Мне кажется, эти отношения могли послужить „спусковым крючком“ для выражения агрессии противниками подобной ситуации. Вполне возможно, что та антироссийская истерия, которая сейчас существует в Японии, и стала побудительным мотивом для этого покушения», — сказал Шатров в беседе с радио Sputnik. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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