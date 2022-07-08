Bloomberg: США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов

08 июля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

США передадут Украине новые комплексы HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне. «США объявили о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, которая будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) и высокоточные боеприпасы. Украина будет иметь в общей сложности 12 HIMARS после прибытия новых единиц. Официально об этом должны объявить в течение дня», — пишет Bloomberg. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение, пишет «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне. «США объявили о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, которая будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) и высокоточные боеприпасы. Украина будет иметь в общей сложности 12 HIMARS после прибытия новых единиц. Официально об этом должны объявить в течение дня», — пишет Bloomberg. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение, пишет «Национальная служба новостей».