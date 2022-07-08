Bloomberg: США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов

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НАТО. Москва, колонна, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
США передадут Украине новые комплексы HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

«США объявили о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, которая будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) и высокоточные боеприпасы. Украина будет иметь в общей сложности 12 HIMARS после прибытия новых единиц. Официально об этом должны объявить в течение дня», — пишет Bloomberg.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение, пишет «Национальная служба новостей».

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне. «США объявили о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, которая будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) и высокоточные боеприпасы. Украина будет иметь в общей сложности 12 HIMARS после прибытия новых единиц. Официально об этом должны объявить в течение дня», — пишет Bloomberg. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение, пишет «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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