Екатеринбуржец, лежавший посреди дороги, пожаловался Куйвашеву. Видео

09 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Мужчина попросил Куйвашева помочь с решением проблемы жильцов дома по улице Патриса Лумумбы, 2 Фото: Антон Макеев © URA.RU Екатеринбуржец, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить проблему отсутствия горячей воды в доме по улице Патриса Лумумбы, 2. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Евгений Владимирович, большая просьба к Вам, сделайте так, чтобы была горячая вода в доме по улице Патриса Лумумбы, 2. Евгений Владимирович, больше ничего не хотим и не просим! Хотим, чтобы просто была горячая вода!», — заявил мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать обращение мужчины. На момент публикации ответ не пришел. Мужчина в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Эту акцию он устроил, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме. По его словам, эта проблема мучает жильцов уже год. Жильцы обращались в управляющую компанию, но она, по словам мужчины, ничего не предпринимает. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить проблему отсутствия горячей воды в доме по улице Патриса Лумумбы, 2. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Евгений Владимирович, большая просьба к Вам, сделайте так, чтобы была горячая вода в доме по улице Патриса Лумумбы, 2. Евгений Владимирович, больше ничего не хотим и не просим! Хотим, чтобы просто была горячая вода!», — заявил мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать обращение мужчины. На момент публикации ответ не пришел. Мужчина в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Эту акцию он устроил, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме. По его словам, эта проблема мучает жильцов уже год. Жильцы обращались в управляющую компанию, но она, по словам мужчины, ничего не предпринимает.