Екатеринбуржец, лежавший посреди дороги, объяснил свой поступок. Видео

09 июля 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил акцию из-за отсутствия в его доме горячей воды Фото: Антон Макеев © URA.RU Екатеринбуржец, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная объяснил, почему решился на такой поступок. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что в его доме по улице Патриса Лумумбы, 2 уже год отсутствует горячая вода, поэтому он решил таким образом привлечь внимание к проблеме. «Наш дом по Патриса Лумумбы, 2 находится без горячей воды уже год. Управляющая компания ничего не делает. Мы (жильцы — прим. ред.) обращались в прокуратуру и к депутатам, оттуда нам не ответили», — пояснил мужчина. По его словам, УК объясняла, что горячей воды нет не только в их доме, но и в военном городке и в доме по улице Военная, 20. Но мужчина заверяет, что горячая вода там есть. «Нам обещали горячую воду в 2024 году. Все!», — добавил мужчина. Дом по улице Патриса Лумумбы, 2 обслуживается ООО «УК РЭМП УЖСК». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК. На момент публикации ответ не поступил. К слову, на сайте УК в разделе «Объявления» написано, что в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в период с пятого по 11 июля будут отключать холодную воду с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ. Олег — обычный повар. В ночь с восьмого на девятое июля он пытался перекрыть движение на оживленном перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Военная. Этой акцией он хочет привлечь УК решить проблему отсутствия горячей воды. «Я просто хочу прийти с работы и помыться! Прийти и принять душ!», — заявил Олег. Скрин с сайта ООО «УК РЭМП УЖСК» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная объяснил, почему решился на такой поступок. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что в его доме по улице Патриса Лумумбы, 2 уже год отсутствует горячая вода, поэтому он решил таким образом привлечь внимание к проблеме. «Наш дом по Патриса Лумумбы, 2 находится без горячей воды уже год. Управляющая компания ничего не делает. Мы (жильцы — прим. ред.) обращались в прокуратуру и к депутатам, оттуда нам не ответили», — пояснил мужчина. По его словам, УК объясняла, что горячей воды нет не только в их доме, но и в военном городке и в доме по улице Военная, 20. Но мужчина заверяет, что горячая вода там есть. «Нам обещали горячую воду в 2024 году. Все!», — добавил мужчина. Дом по улице Патриса Лумумбы, 2 обслуживается ООО «УК РЭМП УЖСК». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК. На момент публикации ответ не поступил. К слову, на сайте УК в разделе «Объявления» написано, что в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в период с пятого по 11 июля будут отключать холодную воду с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ. Олег — обычный повар. В ночь с восьмого на девятое июля он пытался перекрыть движение на оживленном перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Военная. Этой акцией он хочет привлечь УК решить проблему отсутствия горячей воды. «Я просто хочу прийти с работы и помыться! Прийти и принять душ!», — заявил Олег.