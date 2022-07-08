В Екатеринбурге мужчина пытался перекрыть дорогу на оживленном перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Военная. Мужчина лег на пешеходный переход, об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец, приславший видео.
«Шел по улице Патриса Лумумбы и увидел мужчину, который сидел на пешеходном переходе, прямо посреди дороги. Мимо него проезжали машины. Ему сигналили, но он не уходил», — пояснил очевидец.
Позже мужчина, улегшийся на дороге, рассказал корреспонденту URA.RU, что устроил акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме по улице Патриса Лумумбы, 2. По его словам, горячая вода отсутствует в доме уже год.
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