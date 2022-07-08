08 июля 2022

Екатеринбуржец лег посреди дороги на оживленном перекрестке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина улегся посреди дороги на пешеходном переходе Фото:

В Екатеринбурге мужчина пытался перекрыть дорогу на оживленном перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Военная. Мужчина лег на пешеходный переход, об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец, приславший видео.

«Шел по улице Патриса Лумумбы и увидел мужчину, который сидел на пешеходном переходе, прямо посреди дороги. Мимо него проезжали машины. Ему сигналили, но он не уходил», — пояснил очевидец.

Позже мужчина, улегшийся на дороге, рассказал корреспонденту URA.RU, что устроил акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме по улице Патриса Лумумбы, 2. По его словам, горячая вода отсутствует в доме уже год.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге мужчина пытался перекрыть дорогу на оживленном перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Военная. Мужчина лег на пешеходный переход, об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец, приславший видео. «Шел по улице Патриса Лумумбы и увидел мужчину, который сидел на пешеходном переходе, прямо посреди дороги. Мимо него проезжали машины. Ему сигналили, но он не уходил», — пояснил очевидец. Позже мужчина, улегшийся на дороге, рассказал корреспонденту URA.RU, что устроил акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме по улице Патриса Лумумбы, 2. По его словам, горячая вода отсутствует в доме уже год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...