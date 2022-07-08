Челябинцы разожгли мангал на балконе. Фото

09 июля 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

За открытый огонь на балконах предусмотрен штраф Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на соседей, которые разожгли на балконе мангал, чтобы приготовить шашлыки. Инцидент произошел в доме на улице Университетская Набережная, 97. «Дом 97, второй подъезд, седьмой этаж. Вы нормальные? Мангал на балконе?», — написала одна из жительниц дома. Она выложила фотографию, на которой видно, что на балконе многоквартирного дома горит открытый огонь. В России с 1 октября 2019 года действуют правила пожарной безопасности, запрещающие разводить открытый огонь на балконах. За сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до 3 тысяч рублей. Если на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до 5 тысяч рублей. Челябинцы установили мангал на балконе Мария Шейкина Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на соседей, которые разожгли на балконе мангал, чтобы приготовить шашлыки. Инцидент произошел в доме на улице Университетская Набережная, 97. «Дом 97, второй подъезд, седьмой этаж. Вы нормальные? Мангал на балконе?», — написала одна из жительниц дома. Она выложила фотографию, на которой видно, что на балконе многоквартирного дома горит открытый огонь. В России с 1 октября 2019 года действуют правила пожарной безопасности, запрещающие разводить открытый огонь на балконах. За сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до 3 тысяч рублей. Если на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до 5 тысяч рублей.