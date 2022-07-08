08 июля 2022
07 июля 2022

Челябинцы разожгли мангал на балконе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Гилевской роще. Тюмень, шашлык, шашлыки
За открытый огонь на балконах предусмотрен штраф Фото:

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на соседей, которые разожгли на балконе мангал, чтобы приготовить шашлыки. Инцидент произошел в доме на улице Университетская Набережная, 97.

«Дом 97, второй подъезд, седьмой этаж. Вы нормальные? Мангал на балконе?», — написала одна из жительниц дома. Она выложила фотографию, на которой видно, что на балконе многоквартирного дома горит открытый огонь.

В России с 1 октября 2019 года действуют правила пожарной безопасности, запрещающие разводить открытый огонь на балконах. За сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до 3 тысяч рублей. Если на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до 5 тысяч рублей.

Челябинцы установили мангал на балконе

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Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на соседей, которые разожгли на балконе мангал, чтобы приготовить шашлыки. Инцидент произошел в доме на улице Университетская Набережная, 97. «Дом 97, второй подъезд, седьмой этаж. Вы нормальные? Мангал на балконе?», — написала одна из жительниц дома. Она выложила фотографию, на которой видно, что на балконе многоквартирного дома горит открытый огонь. В России с 1 октября 2019 года действуют правила пожарной безопасности, запрещающие разводить открытый огонь на балконах. За сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до 3 тысяч рублей. Если на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до 5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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