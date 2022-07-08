Курганец через суд заставил ПФР выплатить ему досрочную пенсию

09 июля 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области, работавший газосварщиком, добился от ПФР досрочной выплаты пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринского района (Курганская область) смог добиться восстановления права на выплату досрочной страховой пенсии. Об этом стало известно из решения суда. «Обязать ГУ — Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области назначить К. досрочную страховую пенсию по старости с 11 марта 2021 года», — гласит приговор суда. Мужчине было отказано в таком праве в августе 2021 года. Управление ПФ в Шадринске отказало заявителю, когда не учло более пяти лет работы по профессиям, дающим право на досрочное получение пенсии. Суд рассмотрел все обстоятельства трудоустройства мужчины. Поскольку в спорные периоды 2002-2005 и 2008—2009 годы он работал электрогазосварщиком и аккумуляторщиком, то было принято решение включить их в трудовой стаж. С учетом новых данных на период обращения мужчины в марте 2021 года в ПФ, его стаж по вредным профессиям превысил необходимый минимум. Поэтому жителю Курганской области вернули право на досрочное получение пенсии. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработники вышли на досрочную пенсию. Это коснулось более 5,5 тысячи курганских медиков. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Житель Шадринского района (Курганская область) смог добиться восстановления права на выплату досрочной страховой пенсии. Об этом стало известно из решения суда. «Обязать ГУ — Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области назначить К. досрочную страховую пенсию по старости с 11 марта 2021 года», — гласит приговор суда. Мужчине было отказано в таком праве в августе 2021 года. Управление ПФ в Шадринске отказало заявителю, когда не учло более пяти лет работы по профессиям, дающим право на досрочное получение пенсии. Суд рассмотрел все обстоятельства трудоустройства мужчины. Поскольку в спорные периоды 2002-2005 и 2008—2009 годы он работал электрогазосварщиком и аккумуляторщиком, то было принято решение включить их в трудовой стаж. С учетом новых данных на период обращения мужчины в марте 2021 года в ПФ, его стаж по вредным профессиям превысил необходимый минимум. Поэтому жителю Курганской области вернули право на досрочное получение пенсии. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработники вышли на досрочную пенсию. Это коснулось более 5,5 тысячи курганских медиков.