08 июля 2022
07 июля 2022

В лесах ХМАО выросло количество пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО четыре пожара не потушены Фото:
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Лесные пожары в России

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось количество лесных пожаров. Как сообщается в сводке ГУ МЧС по ХМАО, обнаружено пять очагов. Сутками ранее был ликвидирован один лесной пожар.

По одному возгоранию зарегистрировано в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, два — в Березовском. Четыре пожара не потушены, один — локализован. «Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — уточнили в ведомстве.

Один из пожаров произошел по вине жителей. В остальных случаях лес загорелся из-за грозы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. На месте работали 22 человека.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось количество лесных пожаров. Как сообщается в сводке ГУ МЧС по ХМАО, обнаружено пять очагов. Сутками ранее был ликвидирован один лесной пожар. По одному возгоранию зарегистрировано в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, два — в Березовском. Четыре пожара не потушены, один — локализован. «Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — уточнили в ведомстве. Один из пожаров произошел по вине жителей. В остальных случаях лес загорелся из-за грозы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. На месте работали 22 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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