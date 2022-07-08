В лесах ХМАО выросло количество пожаров

09 июля 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

В ХМАО четыре пожара не потушены Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось количество лесных пожаров. Как сообщается в сводке ГУ МЧС по ХМАО, обнаружено пять очагов. Сутками ранее был ликвидирован один лесной пожар. По одному возгоранию зарегистрировано в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, два — в Березовском. Четыре пожара не потушены, один — локализован. «Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — уточнили в ведомстве. Один из пожаров произошел по вине жителей. В остальных случаях лес загорелся из-за грозы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. На месте работали 22 человека. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось количество лесных пожаров. Как сообщается в сводке ГУ МЧС по ХМАО, обнаружено пять очагов. Сутками ранее был ликвидирован один лесной пожар. По одному возгоранию зарегистрировано в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, два — в Березовском. Четыре пожара не потушены, один — локализован. «Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — уточнили в ведомстве. Один из пожаров произошел по вине жителей. В остальных случаях лес загорелся из-за грозы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. На месте работали 22 человека.