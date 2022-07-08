Посольство РФ: США затягивают конфликт на Украине любой ценой

09 июля 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Американские власти стараются любой ценой затягивать конфликт на Украине, считают в посольстве РФ в США Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену. Об этом говорится в комментарии российского посольства в США. «За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. Отметается, что тезис представителей США о том, что поставляемое вооружение используется украинцами в оборонительных целях несостоятелен, поскольку киевские власти и националистические формирования применяют его для уничтожения мирного населения Донбасса. В частности, ВСУ беспрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка, каждый день в различных районах столицы ДНР гибнут мирные жители, добавили во внешнеполитическом ведомстве. «На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла десятилетняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — приведено в сообщении. Подчеркивается, что цель России — положить конец террору киевского режима. Своими действиями Вашингтон не приближает мир, «а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», считают в посольстве. Ранее агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда. Президент США Джо Байден уже подписал соответствующий указ. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Власти США делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену. Об этом говорится в комментарии российского посольства в США. «За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. Отметается, что тезис представителей США о том, что поставляемое вооружение используется украинцами в оборонительных целях несостоятелен, поскольку киевские власти и националистические формирования применяют его для уничтожения мирного населения Донбасса. В частности, ВСУ беспрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка, каждый день в различных районах столицы ДНР гибнут мирные жители, добавили во внешнеполитическом ведомстве. «На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла десятилетняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — приведено в сообщении. Подчеркивается, что цель России — положить конец террору киевского режима. Своими действиями Вашингтон не приближает мир, «а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», считают в посольстве. Ранее агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда. Президент США Джо Байден уже подписал соответствующий указ. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.