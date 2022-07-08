Вассерман: Екатеринбург — центр гомосексуализма

Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом является центром однополых отношений. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, заявил депутат Госдумы и известный участник «Своей игры» Анатолий Вассерман.
«Сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим», — заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей.
Своим мнением по поводу однополых отношений он поделился на фоне заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо запретить «пропаганду нетрадиционных ценностей». Вассерман поддержал Володина и отметил, что «лучше не ставить судьбы россиян под угрозу».
Екатеринбург часто попадает в федеральную информационную повестку. Много внимания городу уделяет телеведущий Владимир Соловьев, назвавший уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Журналист часто критикует руководство Ельцин Центра, считая, что учреждение не поддерживает спецоперацию РФ на Украине.
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Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом является центром однополых отношений. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, заявил депутат Госдумы и известный участник «Своей игры» Анатолий Вассерман. «Сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим», — заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей. Своим мнением по поводу однополых отношений он поделился на фоне заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо запретить «пропаганду нетрадиционных ценностей». Вассерман поддержал Володина и отметил, что «лучше не ставить судьбы россиян под угрозу». Екатеринбург часто попадает в федеральную информационную повестку. Много внимания городу уделяет телеведущий Владимир Соловьев, назвавший уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Журналист часто критикует руководство Ельцин Центра, считая, что учреждение не поддерживает спецоперацию РФ на Украине.