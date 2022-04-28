Соловьев обругал Екатеринбург и свердловчан на всю Россию

Полное содержание скандальной тирады — о губернаторе, «Ельцин центре» и Ройзмане

28 апреля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев выступил с новой критикой Екатеринбурга и его известных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», разразился новой порцией эмоциональной критики в адрес города и его жителей. Так он ответил на призыв свердловского губернатора Евгения Куйвашева «следить за своим языком». Своему бурному монологу журналист посвятил почти 30 минут в собственном шоу, озаглавив сюжет «Свердловский губернатор не следит за языком». Выйдя в прямой эфир, Соловьев процитировал пост Куйвашева во «ВКонтакте», в котором губернатор призвал ведущего «следить за своим языком». «Я отвечу сейчас Куйвашеву, который, как я понимаю, сам-то ни хрена не слышал, что я сказал. И вообще ему имеет смысл, наверное, немножко в себя прийти. Я знаю человека лично, и если у него есть вопросы, мог бы позвонить и спросить у меня — ну, если бы сильно хотел», — начал Соловьев. Монологу о своем отношении к Екатеринбургу Владимир Соловьев уделил почти полчаса Фото: Александр Мамаев © URA.RU После этого ведущий вывел на экран видеообращение Куйвашева и принялся комментировать его. «Ой! Серьезно? Ты смотри, как интересно! Это ты мне, что ли, по понятиям пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен говорить, как с губернатором, и следить за базаром? То есть это ты стрелку забиваешь, губернатор?! — перешел Соловьев на крик. — Это что, „уралмашевское“ прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских». На самом деле журналист путает: Куйвашев не был связан с ОПГ «Уралмаш» и другими свердловскими бандами; будущий губернатор родился в ХМАО и переехал в Екатеринбург только в 2011 году. «За языком следить?! Это у нас теперь государственный муж… А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может, теперь Куйвашев и туда пойдет? — продолжил Соловьев, имея в виду информацию ФСБ о готовящемся на него покушении. — Молодец! Ты смотри-ка, сильный, смелый стал. Так я хочу понять, господин губернатор. Или как я должен называть: „губернатор в законе“, „губернатор на понтах“?» «Вот вы, гражданин, что имеете возразить после того, как я вполне конкретную историю рассказал?! Или вы поддерживаете тех, которые потребовали снять букву Z со здания учебного заведения?» — спросил журналист, подразумевая скандал со студентками УрГАХУ, которые требовали снять баннер в поддержку спецоперации РФ с фасада здания. В своих последних эфирах Соловьев регулярно обращался к этой истории. «Вы за этот базар готовы ответить?! Вы к патриотам-то не примазывайтесь, гражданинчик! Тоже мне, господин хороший нашелся!» — горячился ведущий. Тут же Соловьев вспомнил, что за студенток заступался бывший свердловский губернатор, сенатор Эдуард Россель. «Господин Россель тоже высказывал недовольство, но в более интеллигентом виде», — сказал журналист и снова вернулся к Куйвашеву. «Ты смотри, „за языком следить“! Ух ты какой! Прям весь наблатыкавшийся! Это что, дружба с [бывшим мэром Екатеринбурга Евгением] Ройзманом такое позволяет, да? Это Ройзман же там был — две ходки… Ну, теперь, конечно, уже все снято. Такой был, рядом с „Уралмашем“. С бандитской группировкой», — заявил Соловьев, напомнив тем самым, что в прошлом Ройзмана часто связывали с группировкой. «Знаете, как приятно, общаться с губернатором? Это же здорово, когда губернатор призывает журналиста: ты типа за языком следи. А то что?! Ты мне деревянный клифт выпишешь?» — возмутился ведущий, под «деревянным клифтом» подразумевая, видимо, гроб. Следом Соловьев решил привести одну из последних публикаций писателя Захара Прилепина — именно он первым из федеральных спикеров рассказал о скандале с УрГАХУ и плакатом с Z-символом. «Я повторю для приблатненных во власти», — съязвил журналист и зачитал историю. «Студентки вуза возмутились и написали петицию, где предложили убрать баннер или заменить его плакатом с более нейтральной символикой. Девушки считают, что политическим высказываниям не место на фасаде вуза», — процитировал Соловьев Прилепина. — А вот эти пацаны, которые сейчас лежат в госпиталях с осколочными и пулевыми, контуженные и потрясенные, с вывороченными ребрами и разорванными мышцами — они чаще всего немногим их старше, этих студенток, лет на пять-семь». Евгений Куйвашев и Эдуард Россель стали главными мишенями для Соловьева Фото: Анна Майорова © URA.RU «Гражданин Куйвашев, вы с кем? С теми пацанами, которые, в том числе из Екатеринбурга, и сейчас воюют за нашу родину? Или с девочками-припевочками? Судя по тому, что пишете вы и что пишет Россель, вы с «Ельцин центром»! — вновь перешел на крик Соловьев. — Вы с известным убийцей, нацистом! Вы с Ленькой Волковым (признан иноагентом — прим. URA.RU) из вашего города, навальнистской сволочью! Вы с Ройзманом, давним посетителем американского консульства! Вы со всей той либеротой, которая [в 2019 году] скакала, одержимая, с криком, чтобы не было храма! Не боролись за сквер, а боролись против храма! Так вы определитесь, господа хорошие! Во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?! Которых от буквы Z воротит. За языком следить кто будет?!» Не смягчая риторики, Соловьев вернулся к личности губернатора. «Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него как там, воровские звезды не запылают?! Может, он у нас уже авторитет немереный? Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом! Представляю, как он расправляется или по его приказу расправляются с неугодными екатеринбургскими журналистами! Там-то у него лапы дотянуться могут, наверное! Очень, конечно, любопытно!» — распалился Соловьев. Затем журналист напомнил, что другой губернатор — глава Приморского края Олег Кожемяко — отправился в зону боевых действий на Украине: «Одни губернаторы едут в зону АТО, где теперь зона наша, и раздают гуманитарную помощь. А другой пальцует, мол, че за дела! Ну-ну. Видно, действует „Ельцин центр“. Видно, не зря он стоит в Екатеринбурге. Вот такие разные губернаторы. Вот губернатор Кожемяко Олег Николаевич. А есть у нас и другой, хотя, действительно, находится он на серьезной должности». Владимир Соловьев припомнил большинство оппозиционеров, связанных с Екатеринбургом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «И как тогда говорил, и сейчас скажу еще раз: есть в Екатеринбурге и святые, и демоны. Есть настоящие патриоты, на которых край держится: воины, заводы, производящие, работающие для ВПК (военно-промышленного комплекса — прим URA.RU). А есть бесы, предающие родину! И есть чиновники, которые не могут определиться, с кем они! Так вы за Путина, за Россию, за правду? — заочно обратился Соловьев к Куйвашеву. — Или вас, как ваших студенточек, от буковки Z корежит?! Что сенатора, что губернатора! Определитесь, с кем вы — с бесами или с героями?! Может, вам полегче станет. Может, при вашей власти потому себя так и чувствовали вольготно? Может, поэтому так и чувствовали себя и «уралмашевские» бандиты, и сторонники Уральской республики, чтобы выйти из состава России?! И [закрывшаяся интернет-газета] Znak.com с гражданочкой [Аксаной] Пановой. Может быть, поэтому и [журналист Дмитрий] Колезев, предатель родины, поливающий ее дерьмом, поэтому себя так хорошо чувствовал в Екатеринбурге? И Волков, и [уехавший из России политолог Федор] Крашенинников, и Ройзман? Задайте себе эти вопросы, с кем вы». Затем ведущий заговорил об уполномоченном по правам человека Татьяне Мерзляковой: в разговоре с URA.RU омбудсмен предлагала позвать Соловьева в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. «И да, Мерзлякова какая-то… Не знаю, что за человек. А, это региональный омбудсмен, — уточнил Соловьев, вчитавшись. — Мне не надо, чтобы вы меня приглашали. Мне с вами делать нечего. У меня есть друзья, и я ими горжусь. И, в отличие от вас, они патриоты. И они проводят гигантские патриотические флешмобы. И я приезжаю в гости к ним, а не к тем, кто бесов поддерживает! Не к тем, кто „Ельцин центр“ на руках носит! Не к тем, кто поддерживает тех, кто против храма скачет! Не к бесноватым, которые против буквы Z! И вы к ним не примазывайтесь, к настоящим патриотам Екатеринбурга!» После Соловьев вернулся к реплике Мерзляковой о том, что «ориентироваться на двух-трех человек неправильно», делая выводы обо всем Екатеринбурге: «600 человек, включая преподавателей, из одного конкретного вуза подписали обращение с требованием снять букву Z! Мало?! Немало». Тут же Соловьев переключился на чтение комментариев под своим эфиром: «А [городской портал] Е1.ru — помойка местная, пишут жители Екатеринбурга». Ответ Евгения Куйвашева журналист Соловьев счел слишком вызывающим Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Кстати, сколько занесли-то telegram-каналам, которые подхватили ваш ответик? — продолжил Соловьев, обращаясь, похоже, к Куйвашеву. — Они у вас как, на какой связи находятся? Ну, конечно, мне очень понравилось! Просто реально, получил удовольствие. Когда тебе губернатор советует следить за базаром, отвечать за слова. Круто! Ну, хоть не стрелу забивает, уже хорошо». И следом журналист вновь напомнил, что у окружения свердловского губернатора есть его номер телефона: «Если бы они хотели позвонить и реально поговорить, но, судя по всему, это в их планы не входило ни при каких обстоятельствах. И текстик, видимо, [губернатору] не показали. Зато сказали: есть отличный повод и ого — побаловаться!» Журналист обратил внимание, что Евгений Куйвашев стал редко высказываться в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В это время ассистенты подсказали Соловьеву обратить внимание на соцсети Куйвашева. Выяснилось, что в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и во «ВКонтакте» губернатор не делал публикаций в поддержку спецоперации РФ. «Зато ведущий Соловьев на всю страну есть, — сыронизировал журналист. — А в поддержку операции как-то нет. Ну, потом, наверное, объяснит, что не сам [страницу] ведет. Политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные. Мы точно не знали. Наверное, как-то так все будет». В заключение Соловьев снова обратился к теме вузов: «Вот есть другие вузы, которые сами вывешивают [Z-баннеры]. УрГЭУ, например. А есть которые борются». И вернулся к Куйвашеву: «И, судя по всему, эта борьба у них идет не без конкретной поддержки вполне конкретных высокопоставленных граждан. Как бывших, так и нынешних. Любопытные же у нас губернаторы — такие разные. Есть патриоты, а есть „по понятиям“. Интересно, а когда губернатор начнет на меня жаловаться моему руководству? Это же соответствует стилистике поведения: бежать и жаловаться». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», разразился новой порцией эмоциональной критики в адрес города и его жителей. Так он ответил на призыв свердловского губернатора Евгения Куйвашева «следить за своим языком». Своему бурному монологу журналист посвятил почти 30 минут в собственном шоу, озаглавив сюжет «Свердловский губернатор не следит за языком». Выйдя в прямой эфир, Соловьев процитировал пост Куйвашева во «ВКонтакте», в котором губернатор призвал ведущего «следить за своим языком». «Я отвечу сейчас Куйвашеву, который, как я понимаю, сам-то ни хрена не слышал, что я сказал. И вообще ему имеет смысл, наверное, немножко в себя прийти. Я знаю человека лично, и если у него есть вопросы, мог бы позвонить и спросить у меня — ну, если бы сильно хотел», — начал Соловьев. После этого ведущий вывел на экран видеообращение Куйвашева и принялся комментировать его. «Ой! Серьезно? Ты смотри, как интересно! Это ты мне, что ли, по понятиям пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен говорить, как с губернатором, и следить за базаром? То есть это ты стрелку забиваешь, губернатор?! — перешел Соловьев на крик. — Это что, „уралмашевское“ прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских». На самом деле журналист путает: Куйвашев не был связан с ОПГ «Уралмаш» и другими свердловскими бандами; будущий губернатор родился в ХМАО и переехал в Екатеринбург только в 2011 году. «За языком следить?! Это у нас теперь государственный муж… А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может, теперь Куйвашев и туда пойдет? — продолжил Соловьев, имея в виду информацию ФСБ о готовящемся на него покушении. — Молодец! Ты смотри-ка, сильный, смелый стал. Так я хочу понять, господин губернатор. Или как я должен называть: „губернатор в законе“, „губернатор на понтах“?» «Вот вы, гражданин, что имеете возразить после того, как я вполне конкретную историю рассказал?! Или вы поддерживаете тех, которые потребовали снять букву Z со здания учебного заведения?» — спросил журналист, подразумевая скандал со студентками УрГАХУ, которые требовали снять баннер в поддержку спецоперации РФ с фасада здания. В своих последних эфирах Соловьев регулярно обращался к этой истории. «Вы за этот базар готовы ответить?! Вы к патриотам-то не примазывайтесь, гражданинчик! Тоже мне, господин хороший нашелся!» — горячился ведущий. Тут же Соловьев вспомнил, что за студенток заступался бывший свердловский губернатор, сенатор Эдуард Россель. «Господин Россель тоже высказывал недовольство, но в более интеллигентом виде», — сказал журналист и снова вернулся к Куйвашеву. «Ты смотри, „за языком следить“! Ух ты какой! Прям весь наблатыкавшийся! Это что, дружба с [бывшим мэром Екатеринбурга Евгением] Ройзманом такое позволяет, да? Это Ройзман же там был — две ходки… Ну, теперь, конечно, уже все снято. Такой был, рядом с „Уралмашем“. С бандитской группировкой», — заявил Соловьев, напомнив тем самым, что в прошлом Ройзмана часто связывали с группировкой. «Знаете, как приятно, общаться с губернатором? Это же здорово, когда губернатор призывает журналиста: ты типа за языком следи. А то что?! Ты мне деревянный клифт выпишешь?» — возмутился ведущий, под «деревянным клифтом» подразумевая, видимо, гроб. Следом Соловьев решил привести одну из последних публикаций писателя Захара Прилепина — именно он первым из федеральных спикеров рассказал о скандале с УрГАХУ и плакатом с Z-символом. «Я повторю для приблатненных во власти», — съязвил журналист и зачитал историю. «Студентки вуза возмутились и написали петицию, где предложили убрать баннер или заменить его плакатом с более нейтральной символикой. Девушки считают, что политическим высказываниям не место на фасаде вуза», — процитировал Соловьев Прилепина. — А вот эти пацаны, которые сейчас лежат в госпиталях с осколочными и пулевыми, контуженные и потрясенные, с вывороченными ребрами и разорванными мышцами — они чаще всего немногим их старше, этих студенток, лет на пять-семь». «Гражданин Куйвашев, вы с кем? С теми пацанами, которые, в том числе из Екатеринбурга, и сейчас воюют за нашу родину? Или с девочками-припевочками? Судя по тому, что пишете вы и что пишет Россель, вы с «Ельцин центром»! — вновь перешел на крик Соловьев. — Вы с известным убийцей, нацистом! Вы с Ленькой Волковым (признан иноагентом — прим. URA.RU) из вашего города, навальнистской сволочью! Вы с Ройзманом, давним посетителем американского консульства! Вы со всей той либеротой, которая [в 2019 году] скакала, одержимая, с криком, чтобы не было храма! Не боролись за сквер, а боролись против храма! Так вы определитесь, господа хорошие! Во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?! Которых от буквы Z воротит. За языком следить кто будет?!» Не смягчая риторики, Соловьев вернулся к личности губернатора. «Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него как там, воровские звезды не запылают?! Может, он у нас уже авторитет немереный? Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом! Представляю, как он расправляется или по его приказу расправляются с неугодными екатеринбургскими журналистами! Там-то у него лапы дотянуться могут, наверное! Очень, конечно, любопытно!» — распалился Соловьев. Затем журналист напомнил, что другой губернатор — глава Приморского края Олег Кожемяко — отправился в зону боевых действий на Украине: «Одни губернаторы едут в зону АТО, где теперь зона наша, и раздают гуманитарную помощь. А другой пальцует, мол, че за дела! Ну-ну. Видно, действует „Ельцин центр“. Видно, не зря он стоит в Екатеринбурге. Вот такие разные губернаторы. Вот губернатор Кожемяко Олег Николаевич. А есть у нас и другой, хотя, действительно, находится он на серьезной должности». «И как тогда говорил, и сейчас скажу еще раз: есть в Екатеринбурге и святые, и демоны. Есть настоящие патриоты, на которых край держится: воины, заводы, производящие, работающие для ВПК (военно-промышленного комплекса — прим URA.RU). А есть бесы, предающие родину! И есть чиновники, которые не могут определиться, с кем они! Так вы за Путина, за Россию, за правду? — заочно обратился Соловьев к Куйвашеву. — Или вас, как ваших студенточек, от буковки Z корежит?! Что сенатора, что губернатора! Определитесь, с кем вы — с бесами или с героями?! Может, вам полегче станет. Может, при вашей власти потому себя так и чувствовали вольготно? Может, поэтому так и чувствовали себя и «уралмашевские» бандиты, и сторонники Уральской республики, чтобы выйти из состава России?! И [закрывшаяся интернет-газета] Znak.com с гражданочкой [Аксаной] Пановой. Может быть, поэтому и [журналист Дмитрий] Колезев, предатель родины, поливающий ее дерьмом, поэтому себя так хорошо чувствовал в Екатеринбурге? И Волков, и [уехавший из России политолог Федор] Крашенинников, и Ройзман? Задайте себе эти вопросы, с кем вы». Затем ведущий заговорил об уполномоченном по правам человека Татьяне Мерзляковой: в разговоре с URA.RU омбудсмен предлагала позвать Соловьева в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. «И да, Мерзлякова какая-то… Не знаю, что за человек. А, это региональный омбудсмен, — уточнил Соловьев, вчитавшись. — Мне не надо, чтобы вы меня приглашали. Мне с вами делать нечего. У меня есть друзья, и я ими горжусь. И, в отличие от вас, они патриоты. И они проводят гигантские патриотические флешмобы. И я приезжаю в гости к ним, а не к тем, кто бесов поддерживает! Не к тем, кто „Ельцин центр“ на руках носит! Не к тем, кто поддерживает тех, кто против храма скачет! Не к бесноватым, которые против буквы Z! И вы к ним не примазывайтесь, к настоящим патриотам Екатеринбурга!» После Соловьев вернулся к реплике Мерзляковой о том, что «ориентироваться на двух-трех человек неправильно», делая выводы обо всем Екатеринбурге: «600 человек, включая преподавателей, из одного конкретного вуза подписали обращение с требованием снять букву Z! Мало?! Немало». Тут же Соловьев переключился на чтение комментариев под своим эфиром: «А [городской портал] Е1.ru — помойка местная, пишут жители Екатеринбурга». «Кстати, сколько занесли-то telegram-каналам, которые подхватили ваш ответик? — продолжил Соловьев, обращаясь, похоже, к Куйвашеву. — Они у вас как, на какой связи находятся? Ну, конечно, мне очень понравилось! Просто реально, получил удовольствие. Когда тебе губернатор советует следить за базаром, отвечать за слова. Круто! Ну, хоть не стрелу забивает, уже хорошо». И следом журналист вновь напомнил, что у окружения свердловского губернатора есть его номер телефона: «Если бы они хотели позвонить и реально поговорить, но, судя по всему, это в их планы не входило ни при каких обстоятельствах. И текстик, видимо, [губернатору] не показали. Зато сказали: есть отличный повод и ого — побаловаться!» В это время ассистенты подсказали Соловьеву обратить внимание на соцсети Куйвашева. Выяснилось, что в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и во «ВКонтакте» губернатор не делал публикаций в поддержку спецоперации РФ. «Зато ведущий Соловьев на всю страну есть, — сыронизировал журналист. — А в поддержку операции как-то нет. Ну, потом, наверное, объяснит, что не сам [страницу] ведет. Политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные. Мы точно не знали. Наверное, как-то так все будет». В заключение Соловьев снова обратился к теме вузов: «Вот есть другие вузы, которые сами вывешивают [Z-баннеры]. УрГЭУ, например. А есть которые борются». И вернулся к Куйвашеву: «И, судя по всему, эта борьба у них идет не без конкретной поддержки вполне конкретных высокопоставленных граждан. Как бывших, так и нынешних. Любопытные же у нас губернаторы — такие разные. Есть патриоты, а есть „по понятиям“. Интересно, а когда губернатор начнет на меня жаловаться моему руководству? Это же соответствует стилистике поведения: бежать и жаловаться».