В Брянской области попытались подорвать железную дорогу

09 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

В результате происшествия повреждены стекла кабины машиниста, пострадавших нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Брянской области на перегоне на железнодорожных путях перед поездом сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. На месте работают специализированные оперативные службы», — написал Богомаз. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожные пути остались целы, а поезд получил незначительные повреждения стекол кабины. Ранее взрывное устройство было обнаружено на железнодорожных путях в Брянской области 23 апреля. Его нашли во время проверки дорожного полотна. Работники железной дороги самостоятельно обезвредили самодельное взрывное устройство. Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключенным, предположительно, к емкостям с бензином, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Брянской области на перегоне на железнодорожных путях перед поездом сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. На месте работают специализированные оперативные службы», — написал Богомаз. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожные пути остались целы, а поезд получил незначительные повреждения стекол кабины. Ранее взрывное устройство было обнаружено на железнодорожных путях в Брянской области 23 апреля. Его нашли во время проверки дорожного полотна. Работники железной дороги самостоятельно обезвредили самодельное взрывное устройство. Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключенным, предположительно, к емкостям с бензином, сообщает телеканал 360.