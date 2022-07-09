В Брянской области попытались подорвать железную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, дорожные знаки, железнодорожный вагон, жд переезд, железная дорога, правила безопасности на жд
В результате происшествия повреждены стекла кабины машиниста, пострадавших нет Фото:

В Брянской области на перегоне на железнодорожных путях перед поездом сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. На месте работают специализированные оперативные службы», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожные пути остались целы, а поезд получил незначительные повреждения стекол кабины.

Ранее взрывное устройство было обнаружено на железнодорожных путях в Брянской области 23 апреля. Его нашли во время проверки дорожного полотна. Работники железной дороги самостоятельно обезвредили самодельное взрывное устройство. Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключенным, предположительно, к емкостям с бензином, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В Брянской области на перегоне на железнодорожных путях перед поездом сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. На месте работают специализированные оперативные службы», — написал Богомаз. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожные пути остались целы, а поезд получил незначительные повреждения стекол кабины. Ранее взрывное устройство было обнаружено на железнодорожных путях в Брянской области 23 апреля. Его нашли во время проверки дорожного полотна. Работники железной дороги самостоятельно обезвредили самодельное взрывное устройство. Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключенным, предположительно, к емкостям с бензином, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...