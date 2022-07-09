ООН обвинила Украину в смертельной атаке на дом престарелых

09 июля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Украинские военные несут ответственность за атаку на дом престарелых в Луганской области, подтвердили в ООН (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина несет ответственность за смерть постояльцев дома престарелых в Луганской области. К такому выводу пришли сотрудники Агентства ООН по правам человека. «Согласно отчету ООН, вооруженные силы Украины несут вину за то, что произошло в Старой Краснянке, которая находится примерно в 580 километрах (360 миль) к юго-востоку от Киева, столицы Украины. За несколько дней до атаки украинские военные заняли позиции внутри дома престарелых, фактически превратив здание в мишень», — сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на отчет Агентства ООН по правам человека. В отчете указано, что в результате атаки по меньшей мере 22 человека выжили благодаря тому, что скрылись в лесу. Однако точное число погибших все еще не установлено. Также в отчете говорится, что 71 постоялец и 15 сотрудников остались без электричества и воды. Отчет ООН основан на показаниях выживших сотрудников дома престарелых и родственников постояльцев. Документация по делу еще не завершена, передает Welt слова сотрудника ООН. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, согласно заявлениям президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям республик Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина несет ответственность за смерть постояльцев дома престарелых в Луганской области. К такому выводу пришли сотрудники Агентства ООН по правам человека. «Согласно отчету ООН, вооруженные силы Украины несут вину за то, что произошло в Старой Краснянке, которая находится примерно в 580 километрах (360 миль) к юго-востоку от Киева, столицы Украины. За несколько дней до атаки украинские военные заняли позиции внутри дома престарелых, фактически превратив здание в мишень», — сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на отчет Агентства ООН по правам человека. В отчете указано, что в результате атаки по меньшей мере 22 человека выжили благодаря тому, что скрылись в лесу. Однако точное число погибших все еще не установлено. Также в отчете говорится, что 71 постоялец и 15 сотрудников остались без электричества и воды. Отчет ООН основан на показаниях выживших сотрудников дома престарелых и родственников постояльцев. Документация по делу еще не завершена, передает Welt слова сотрудника ООН. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, согласно заявлениям президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям республик Донбасса.