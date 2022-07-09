Невролог объяснила, на какие болезни указывают кошмары

09 июля 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Ночные кошмары могут говорить о проблемах с органом дыхания, считает Елена Царева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания, пищеварения и о неврологических заболеваниях. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Одна из теорий сна говорит о том, что в этот период мозг воспринимает информацию от внутренних органов. Например, пациенты, у которых бывает остановка дыхания во сне, часто видят кошмары, в которых они задыхаются, где им не хватает воздуха. Если есть, например, нарушения в работе сердца, в органах пищеварения, если человек чувствует холод или наоборот жар, это все может окружаться ассоциациями, связанными с этими ощущениями в теле. И все это может приводить к появлению кошмаров. И болезнь Паркинсона может приводить к кошмарам», — объяснила Елена Царева. По словам врача, к ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства. «Также многие неврологические заболевания лечатся с помощью препаратов, которые могут вызывать кошмарные сновидения. Это тоже стоит учитывать», — добавила она. Невролог подчеркнула, что проблемы со сном в течение месяца могут говорить о том, что пора обращаться к специалисту. «В принципе у человека, благополучного с психической и физической точки зрения, кошмаров быть не должно. Если они возникают, то это какая-то значимая ситуация, с которой он не может справиться. То есть если кошмары появились, сначала нужно обратиться к психологу, но если через месяц подвижек нет, то дальше следует пройти исследования и исключить заболевания сна. То есть те проблемы, которые могут приводить к кошмарам», — подытожила Царева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания, пищеварения и о неврологических заболеваниях. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Одна из теорий сна говорит о том, что в этот период мозг воспринимает информацию от внутренних органов. Например, пациенты, у которых бывает остановка дыхания во сне, часто видят кошмары, в которых они задыхаются, где им не хватает воздуха. Если есть, например, нарушения в работе сердца, в органах пищеварения, если человек чувствует холод или наоборот жар, это все может окружаться ассоциациями, связанными с этими ощущениями в теле. И все это может приводить к появлению кошмаров. И болезнь Паркинсона может приводить к кошмарам», — объяснила Елена Царева. По словам врача, к ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства. «Также многие неврологические заболевания лечатся с помощью препаратов, которые могут вызывать кошмарные сновидения. Это тоже стоит учитывать», — добавила она. Невролог подчеркнула, что проблемы со сном в течение месяца могут говорить о том, что пора обращаться к специалисту. «В принципе у человека, благополучного с психической и физической точки зрения, кошмаров быть не должно. Если они возникают, то это какая-то значимая ситуация, с которой он не может справиться. То есть если кошмары появились, сначала нужно обратиться к психологу, но если через месяц подвижек нет, то дальше следует пройти исследования и исключить заболевания сна. То есть те проблемы, которые могут приводить к кошмарам», — подытожила Царева.