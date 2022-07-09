РИАН: планы Евросоюза развалились из-за санкций против России

10 июля 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Евросоюз хоронит свои планы по переходу на экологичную энергетику санкциями против РФ, заявил Роман Хайдер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55% неосуществима из-за антироссийских санкций. Об этом заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер. «Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — заявил Роман Хайдер в интервью РИА «Новости». По его словам, правительства ЕС оказываются в тупике, признавая, что для преобразования энергетической инфраструктуры требуются более реалистичные цели. Кроме того, экологическая программа создает огромную угрозу бизнесу в Европе, приводя ЕС к еще больше зависимости от импорта энергетики. «Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе», — резюмировал Хайдер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС готов отказаться от своей мечты о переходе на зеленую энергетику. Американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в Яндекс.Новости и в Яндекс.Дзен . У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55% неосуществима из-за антироссийских санкций. Об этом заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер. «Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — заявил Роман Хайдер в интервью РИА «Новости». По его словам, правительства ЕС оказываются в тупике, признавая, что для преобразования энергетической инфраструктуры требуются более реалистичные цели. Кроме того, экологическая программа создает огромную угрозу бизнесу в Европе, приводя ЕС к еще больше зависимости от импорта энергетики. «Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе», — резюмировал Хайдер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС готов отказаться от своей мечты о переходе на зеленую энергетику. Американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.