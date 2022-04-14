Путин: Европа готова отказаться от зеленой энергетики

14 апреля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Европа готова снова вернуться к энергетике с высоким углеродным следом, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз готов отказаться от перехода на зеленую энергетику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Европа вновь готова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом. «Они [европейские страны] готовы забыть и о своей так называемой зеленой повестке и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли ее «архаичной» и «грязной», — заявил Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти из России. Позже член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Председатели трех парламентских комитетов Германии, в свою очередь, потребовали от ЕС как можно быстрее ввести запрет на нефть из России. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Евросоюз готов отказаться от перехода на зеленую энергетику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Европа вновь готова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом. «Они [европейские страны] готовы забыть и о своей так называемой зеленой повестке и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли ее «архаичной» и «грязной», — заявил Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти из России. Позже член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Председатели трех парламентских комитетов Германии, в свою очередь, потребовали от ЕС как можно быстрее ввести запрет на нефть из России. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.