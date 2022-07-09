NYT: возможности США и союзников по поддержке Украины на исходе

10 июля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

США больше не будут отправлять на Украину помощь на 54 миллиарда долларов, говорится в статье The New York Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times. «По некоторым оценкам, военная помощь, принятая Конгрессом, продлится до второго квартала следующего года, но вопрос заключается в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов», — говорится в материале газеты. Американский сенатор Крис Кунс также отмечал, что беспокоится из-за растущего фактора усталости населения в ряде стран из-за украинского кризиса. Также в статье говорится, что западные чиновники рано или поздно признают, что запасы оружия в США и Европе закончатся. Кроме того, никто не ожидает, что США отправят Украине второй пакет помощи на 54 миллиарда долларов, когда первый закончится. Американское издание Politico ранее писало, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и поддержки Украины. Об этом же говорил и сенатор Алексей Пушков. Президент США Джо Байден подписал указ об отправке военной помощи на Украине на сумму 400 миллионов долларов. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times. «По некоторым оценкам, военная помощь, принятая Конгрессом, продлится до второго квартала следующего года, но вопрос заключается в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов», — говорится в материале газеты. Американский сенатор Крис Кунс также отмечал, что беспокоится из-за растущего фактора усталости населения в ряде стран из-за украинского кризиса. Также в статье говорится, что западные чиновники рано или поздно признают, что запасы оружия в США и Европе закончатся. Кроме того, никто не ожидает, что США отправят Украине второй пакет помощи на 54 миллиарда долларов, когда первый закончится. Американское издание Politico ранее писало, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и поддержки Украины. Об этом же говорил и сенатор Алексей Пушков. Президент США Джо Байден подписал указ об отправке военной помощи на Украине на сумму 400 миллионов долларов. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT.