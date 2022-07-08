08 июля 2022

Байден подписал указ о помощи Украине на 400 млн долларов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден утвердил отправку военной помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден подписал указ об отправке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Я делегирую госсекретарю [Энтони Блинкену] полномочия <…> распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Минобороны США», — говорится в сообщении. Также планируется, что эти средства пойдут на военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT.

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Президент США Джо Байден подписал указ об отправке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Белого дома. «Я делегирую госсекретарю [Энтони Блинкену] полномочия <…> распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Минобороны США», — говорится в сообщении. Также планируется, что эти средства пойдут на военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине. Ранее агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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