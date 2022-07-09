Der Spiegel: украинские войска минируют границу с Беларусью

10 июля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Украинские военные принимают меры против возможных действий со стороны Беларуси Фото: Официальный сайт президента Украины Украинская армия минирует районы на границе с Беларусью. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду». По его словам, будут приняты меры для защиты от возможных действий со стороны Беларуси. В мае британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия усилила оборону на белорусской границе в качестве подготовки к возможным действиям со стороны Минска. Это произошло после того, как Беларусь отправила войска на украинскую границу. В Минобороны Беларуси выражали беспокойство из-за наращивания числа американских войск и их союзников на границе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинская армия минирует районы на границе с Беларусью. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду». По его словам, будут приняты меры для защиты от возможных действий со стороны Беларуси. В мае британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия усилила оборону на белорусской границе в качестве подготовки к возможным действиям со стороны Минска. Это произошло после того, как Беларусь отправила войска на украинскую границу. В Минобороны Беларуси выражали беспокойство из-за наращивания числа американских войск и их союзников на границе.