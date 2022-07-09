09 июля 2022

Der Spiegel: украинские войска минируют границу с Беларусью

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские военные принимают меры против возможных действий со стороны Беларуси Фото:

Украинская армия минирует районы на границе с Беларусью. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду». По его словам, будут приняты меры для защиты от возможных действий со стороны Беларуси.

В мае британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия усилила оборону на белорусской границе в качестве подготовки к возможным действиям со стороны Минска. Это произошло после того, как Беларусь отправила войска на украинскую границу. В Минобороны Беларуси выражали беспокойство из-за наращивания числа американских войск и их союзников на границе.

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Украинская армия минирует районы на границе с Беларусью. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду». По его словам, будут приняты меры для защиты от возможных действий со стороны Беларуси. В мае британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия усилила оборону на белорусской границе в качестве подготовки к возможным действиям со стороны Минска. Это произошло после того, как Беларусь отправила войска на украинскую границу. В Минобороны Беларуси выражали беспокойство из-за наращивания числа американских войск и их союзников на границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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