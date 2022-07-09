Daily Mail: миллионы британцев станут нищими из-за коммуналки

10 июля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

С мая 2021 года по май этого года цены на газ на дом в Великобритании выросли на 85%, а цены на электроэнергию для дома выросли на 54% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Счета английских семей в этом году могут вырасти с сегодняшних 1971 фунта стерлинга до 3245 в октябре. Это ввергнет миллионы людей в стране в нищету. Об этом сообщает издание Daily Mail. «Счета могут вырасти с сегодняшних рекордных 1971 фунта стерлингов до 3245 фунтов стерлингов в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов в начале следующего года. Это приведет миллионы к нищете», — пишет издание со ссылкой на оценку компании Cornwall Insight, которая занимается анализом энергетического рынка. По данным правительства, с мая 2021 года по май 2022 года цены на газ для дома выросли на 85%, а цены на электроэнергию для дома выросли на 54%. Секретарь кабинета министров Сэр Джон сказал изданию The Telegraph, что людям следует выключать свои термостаты в холодные месяцы и ограничивать приготовление пищи и использование стиральной машины в часы пик, между 18:00 и 20:00, чтобы уменьшить зависимость от газа. Нефть дорожает на фоне опасений ее нехватки на рынке. Их подкрепляют новости о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту: суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений (компания решение обжалует, а пока ходатайствовала о приостановке его исполнения), сообщает «Взгляд» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Счета английских семей в этом году могут вырасти с сегодняшних 1971 фунта стерлинга до 3245 в октябре. Это ввергнет миллионы людей в стране в нищету. Об этом сообщает издание Daily Mail. «Счета могут вырасти с сегодняшних рекордных 1971 фунта стерлингов до 3245 фунтов стерлингов в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов в начале следующего года. Это приведет миллионы к нищете», — пишет издание со ссылкой на оценку компании Cornwall Insight, которая занимается анализом энергетического рынка. По данным правительства, с мая 2021 года по май 2022 года цены на газ для дома выросли на 85%, а цены на электроэнергию для дома выросли на 54%. Секретарь кабинета министров Сэр Джон сказал изданию The Telegraph, что людям следует выключать свои термостаты в холодные месяцы и ограничивать приготовление пищи и использование стиральной машины в часы пик, между 18:00 и 20:00, чтобы уменьшить зависимость от газа. Нефть дорожает на фоне опасений ее нехватки на рынке. Их подкрепляют новости о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту: суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений (компания решение обжалует, а пока ходатайствовала о приостановке его исполнения), сообщает «Взгляд»