Трамп заявил, что не допустил бы СВО в случае своего переизбрания

10 июля 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что смог бы урегулировать ситуацию на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп считает, что не допустил бы спецоперации РФ на Украине, если бы он переизбрался на еще один срок в 2020 году. Об этом Трамп заявил на выступлении перед сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) на митинге. «Этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — высказался Трамп, трансляция велась на телеканале C-Span. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. После этого две страны проводили переговоры, но не пришли к решению ситуации. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации освобождение Донбасса. Ранее Трамп заявлял, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, передают «Дни.ру». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что не допустил бы спецоперации РФ на Украине, если бы он переизбрался на еще один срок в 2020 году. Об этом Трамп заявил на выступлении перед сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) на митинге. «Этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — высказался Трамп, трансляция велась на телеканале C-Span. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. После этого две страны проводили переговоры, но не пришли к решению ситуации. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации освобождение Донбасса. Ранее Трамп заявлял, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, передают «Дни.ру».