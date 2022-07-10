Врач Половодова: почему нельзя пить свежевыжатые соки каждый день

10 июля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Ежедневное употребление соков может привести к подагре, считает Наталья Половодова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ежедневное употребление свежевыжатых соков может привести к подагре (ревматическое заболевание, развивается из-за повышенного содержания в крови мочевой кислоты). Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Не стоит ежедневно давить из ягод и фруктов сок. Выпивая такие напитки, мы банально переедаем. Так как в одном стакане яблочного сока содержится два-три фрукта, а это для человека — дневная норма. А ведь кто-то выпивает не один стакан. Также в ягодах и фруктах ценно все, даже клетчатка, которая при переработке остается в жмыхе. Плюс ко всему, соки, даже свежевыжатые, в ежедневном режиме — это короткий путь к мучительному заболеванию подагре», — подчеркнула Наталья Половодова. Врач отметила, что хорошей альтернативой свежевыжатым сокам являются смузи. «Допустим, вы решите сберечь клетчатку и сделать смузи. Этот напиток заметно лучше, чем просто сок. Хотя бы потому, что клетчатка затрудняет поступление в кровь простых углеводов. Но в любом случае, не забывайте, что соки или смузи — это всего лишь десерт», — добавила Половодова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ежедневное употребление свежевыжатых соков может привести к подагре (ревматическое заболевание, развивается из-за повышенного содержания в крови мочевой кислоты). Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Не стоит ежедневно давить из ягод и фруктов сок. Выпивая такие напитки, мы банально переедаем. Так как в одном стакане яблочного сока содержится два-три фрукта, а это для человека — дневная норма. А ведь кто-то выпивает не один стакан. Также в ягодах и фруктах ценно все, даже клетчатка, которая при переработке остается в жмыхе. Плюс ко всему, соки, даже свежевыжатые, в ежедневном режиме — это короткий путь к мучительному заболеванию подагре», — подчеркнула Наталья Половодова. Врач отметила, что хорошей альтернативой свежевыжатым сокам являются смузи. «Допустим, вы решите сберечь клетчатку и сделать смузи. Этот напиток заметно лучше, чем просто сок. Хотя бы потому, что клетчатка затрудняет поступление в кровь простых углеводов. Но в любом случае, не забывайте, что соки или смузи — это всего лишь десерт», — добавила Половодова.