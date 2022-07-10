Милонов захотел продезинфицировать сцену после концерта «Би-2»

Группа «Би-2» выступила с концертом в Санкт-Петербурге Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил продезинфицировать сцену после выступления группы «Би-2» в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Я вернулся с Донбасса только что, там хоронили детей, которых украинские подонки расстреляли и тут же люди, которые одобрительно относятся к этим подонкам, выступают в Петербурге. Позор. Мне стыдно. Стадион в Санкт-Петербурге, где вчера выступила группа „Би-2“, надо помыть с дихлофосом и хлоркой», — выразил мнение Милонов в разговоре с URA.RU.

Депутат считает, что выступление этих музыкантов «унижает достоинство петербуржцев». Милонов считает нужным наказать тех, кто согласовал концерт «Би-2».

«Би-2» выступили после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак», сообщает деловое издание «Взгляд». Фанаты «Зенита» освистали артистов и скандировали «домой», передает «Царьград».

Ранее «Би-2» отказались выступать в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента!» на сцене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за артистов и отметила, что в этом поступке навряд ли была политика. В Минобороны РФ отмечали, что символ Z не является официальным воинским символом. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.