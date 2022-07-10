Володин: Путин предотвратил большую войну

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин не дал миру «шагнуть в пропасть», считает спикер Госдумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин предотвратил начало большой войны в мире, приняв решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <…>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ».

Российский глава объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донбасса утром 24 февраля. По словам президента, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

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Президент РФ Владимир Путин предотвратил начало большой войны в мире, приняв решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <…>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ». Российский глава объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донбасса утром 24 февраля. По словам президента, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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