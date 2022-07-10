Володин: Путин предотвратил большую войну

10 июля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не дал миру «шагнуть в пропасть», считает спикер Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предотвратил начало большой войны в мире, приняв решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <…>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ». Российский глава объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донбасса утром 24 февраля. По словам президента, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент РФ Владимир Путин предотвратил начало большой войны в мире, приняв решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <…>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показал телеканал «Дума ТВ». Российский глава объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донбасса утром 24 февраля. По словам президента, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.