ВСУ ударили ракетами по городской больнице в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Ракеты ВСУ повредили здание клинической больницы в Херсоне, заявили в ГУ МВД Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Об этом заявили в Главном управлении МВД Херсонской области.

«Стало известно, что в результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. Ранее, 10 июля, сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Накануне жители города сообщали о не менее 15 ракетах, прилетевших со стороны ВСУ, передает Пятый канал.

Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, напоминает «Газета Кемерова». Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Об этом заявили в Главном управлении МВД Херсонской области. «Стало известно, что в результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. Ранее, 10 июля, сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Накануне жители города сообщали о не менее 15 ракетах, прилетевших со стороны ВСУ, передает Пятый канал. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, напоминает «Газета Кемерова». Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...