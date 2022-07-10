ВСУ ударили ракетами по городской больнице в Херсоне

10 июля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Ракеты ВСУ повредили здание клинической больницы в Херсоне, заявили в ГУ МВД Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Об этом заявили в Главном управлении МВД Херсонской области. «Стало известно, что в результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. Ранее, 10 июля, сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Накануне жители города сообщали о не менее 15 ракетах, прилетевших со стороны ВСУ, передает Пятый канал. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, напоминает «Газета Кемерова». Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Об этом заявили в Главном управлении МВД Херсонской области. «Стало известно, что в результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД. Ранее, 10 июля, сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Накануне жители города сообщали о не менее 15 ракетах, прилетевших со стороны ВСУ, передает Пятый канал. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, напоминает «Газета Кемерова». Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.