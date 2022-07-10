В Херсоне прогремели четыре мощных взрыва

10 июля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Херсоне сработали системы ПВО, передают СМИ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Херсоном прогремели четыре взрыва, предполагается, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают корреспонденты «Известий» и ТАСС. «В небе над Херсоном, предварительно, прогремели четыре взрыва, видны следы срабатывания систем ПВО», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что пока нет официального подтверждения. Их корреспондент заявил, что в центре города виден дым. Также о взрывах в Херсоне и сработавшей системе ПВО сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. По их информации, очевидцы заявили о примерно 15 ракетах. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали этот регион. В конце мая украинские военные ударили «Ураганом» по пригороду Херсона, в июне над Херсоном сбили украинскую ракету с помощью систем ПВО. Также ВСУ обстреливали село Широкая Балка в Херсонской области, в результате чего погибли два мирных жителя. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В небе над Херсоном прогремели четыре взрыва, предполагается, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают корреспонденты «Известий» и ТАСС. «В небе над Херсоном, предварительно, прогремели четыре взрыва, видны следы срабатывания систем ПВО», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что пока нет официального подтверждения. Их корреспондент заявил, что в центре города виден дым. Также о взрывах в Херсоне и сработавшей системе ПВО сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. По их информации, очевидцы заявили о примерно 15 ракетах. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали этот регион. В конце мая украинские военные ударили «Ураганом» по пригороду Херсона, в июне над Херсоном сбили украинскую ракету с помощью систем ПВО. Также ВСУ обстреливали село Широкая Балка в Херсонской области, в результате чего погибли два мирных жителя.