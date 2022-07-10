Автоэксперт Ларин: цены на машины упали до уровня февраля

10 июля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Из-за высокой процентной ставки в РФ упал спрос на покупку машин, считает Владимир Ларин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость автомобилей снизилась до уровня февраля, связано это с низким спросом на машины. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин. «Цены на автомобили чуть снизились, по сравнению с весной на уровень февраля. Потому что кредиты дорогие, никто машины не берет. Соответственно тем, кто их продает, приходится снижать цену. В основном это касается б/у машин. Но и на новые тоже чуть снизились. Ждем, когда ставка еще понизится. Ситуация начнет стабилизироваться, когда кредиты будут под 7-8%, а ни как сейчас — 12, 15, 20%», — подчеркнул Владимир Ларин. Собеседник агентства добавил, что автомобилистам стало выгоднее заказывать машины за рубежом. «Импорт везут из Европы, из Беларуси, Японии, США, ОАЭ, Казахстана. Находят там точки. В основном везут машины стоимостью от трех миллионов рублей, в частности, Mitsubishi, Toyota. Так как с дешевыми не особо наработаешь. Машины выходят дешевле, чем у дилеров, минимум на миллион. Просто не будет гарантии, но это некоторых особо не волнует», — объяснил Ларин. Ранее о стабилизации авторынка заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году. С учетом постепенного восстановления рынка. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стоимость автомобилей снизилась до уровня февраля, связано это с низким спросом на машины. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин. «Цены на автомобили чуть снизились, по сравнению с весной на уровень февраля. Потому что кредиты дорогие, никто машины не берет. Соответственно тем, кто их продает, приходится снижать цену. В основном это касается б/у машин. Но и на новые тоже чуть снизились. Ждем, когда ставка еще понизится. Ситуация начнет стабилизироваться, когда кредиты будут под 7-8%, а ни как сейчас — 12, 15, 20%», — подчеркнул Владимир Ларин. Собеседник агентства добавил, что автомобилистам стало выгоднее заказывать машины за рубежом. «Импорт везут из Европы, из Беларуси, Японии, США, ОАЭ, Казахстана. Находят там точки. В основном везут машины стоимостью от трех миллионов рублей, в частности, Mitsubishi, Toyota. Так как с дешевыми не особо наработаешь. Машины выходят дешевле, чем у дилеров, минимум на миллион. Просто не будет гарантии, но это некоторых особо не волнует», — объяснил Ларин. Ранее о стабилизации авторынка заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году. С учетом постепенного восстановления рынка.