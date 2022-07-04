Глава Минпромторга Мантуров: цены на авто в РФ приходят в норму

05 июля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Цены на автомобили в России будут снижаться постепенно в течении 2022 года, заверил Денис Мантуров Фото: Анна Майорова © URA.RU Рынок автомобилей в России стабилизируется. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. <…> Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — заявил Денис Мантуров в интервью РИА «Новости». По его мнению, компаниям придется снизить цены, так как если они будут пытаться удерживать их «до последнего», то потребитель просто не станет покупать автомобили. Он подчеркнул, что пришлось даже принять меры по поддержке спроса ради смягчения периода адаптации компаний к запросам рынка. «Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — объяснил Мантуров. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Президент России Владимир Путин призвал снизить цены на легковые автомобили в РФ. Кабмин выделил 20 миллиардов рублей на поддержку спроса на автомобильном рынке. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рынок автомобилей в России стабилизируется. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. <…> Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — заявил Денис Мантуров в интервью РИА «Новости». По его мнению, компаниям придется снизить цены, так как если они будут пытаться удерживать их «до последнего», то потребитель просто не станет покупать автомобили. Он подчеркнул, что пришлось даже принять меры по поддержке спроса ради смягчения периода адаптации компаний к запросам рынка. «Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — объяснил Мантуров. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Президент России Владимир Путин призвал снизить цены на легковые автомобили в РФ. Кабмин выделил 20 миллиардов рублей на поддержку спроса на автомобильном рынке.