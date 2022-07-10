Министр обороны Украины признался в истощении армии

10 июля 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Украинская армия истощена, признал Алексей Резников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Нам нужно обновить наши взводы, заменить их и делать перестановки, потому что у нас много потерь. Мы ждем больше брони, больше вооружения от наших партнеров. Нам нужно перестроиться на некоторых направлениях, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — рассказал Резников в интервью The Wall Street Journal. Министр отметил, что хотя дальнобойные пусковые установки Himars и артиллерийские реактивные системы M142 помогли Украине, дела на фронте «идут мрачно». Он добавил, что Украине нужно еще больше вооружения от западных стран. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Нам нужно обновить наши взводы, заменить их и делать перестановки, потому что у нас много потерь. Мы ждем больше брони, больше вооружения от наших партнеров. Нам нужно перестроиться на некоторых направлениях, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — рассказал Резников в интервью The Wall Street Journal. Министр отметил, что хотя дальнобойные пусковые установки Himars и артиллерийские реактивные системы M142 помогли Украине, дела на фронте «идут мрачно». Он добавил, что Украине нужно еще больше вооружения от западных стран. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик.