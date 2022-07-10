Госдума займется снижением пенсионного возраста в РФ

10 июля 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Партия «Справедливая Россия — За Правду» собирается внести законопроект о снижении пенсионного возраста в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В Госдуму вновь внесут законопроект о снижении пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет. Об этом заявил глава фракции партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. «Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены [Госдумой] <…> Это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — рассказал Миронов во время съезда партийной организации «Молодежь Справедливой России». Его слова передает ТАСС. Партия предлагает снова реформировать всю пенсионную систему в России. По словам Миронова, она будет основана на трех принципах. «Возврат к прежнему пенсионному возрасту; прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде всяких фондов; расчет размера пенсии по трем параметрам: зарплата, стаж и условия труда», — объяснил Миронов предложения партии в своем telegram-канале. Пенсионная реформа в России началась в 2018 году. Тогда возраст выхода на пенсию был увеличен для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60, сообщает РАПСИ. Переход будет осуществляться постепенно. Реформа рассчитана на десять лет и завершится в 2028 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Госдуму вновь внесут законопроект о снижении пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет. Об этом заявил глава фракции партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. «Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены [Госдумой] <…> Это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — рассказал Миронов во время съезда партийной организации «Молодежь Справедливой России». Его слова передает ТАСС. Партия предлагает снова реформировать всю пенсионную систему в России. По словам Миронова, она будет основана на трех принципах. «Возврат к прежнему пенсионному возрасту; прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде всяких фондов; расчет размера пенсии по трем параметрам: зарплата, стаж и условия труда», — объяснил Миронов предложения партии в своем telegram-канале. Пенсионная реформа в России началась в 2018 году. Тогда возраст выхода на пенсию был увеличен для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60, сообщает РАПСИ. Переход будет осуществляться постепенно. Реформа рассчитана на десять лет и завершится в 2028 году.