09 июля 2022
08 июля 2022

Челябинский депутат Гартунг похвастался урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция
Грибы депутат насобирал в Еткульском районе Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг похвастался урожаем грибов. Он рассказал, что собрал их в лесах Еткульского района (Челябинская область).

«Мои любимые грибы — подосиновики! Этим летом леса Еткульского района богаты грибами и ягодами! Прямо как в детстве!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свой пост депутат сопроводил фотографией грибов. В комментариях пользователи соцсети интересуются, когда Гартунг успевает ходить по лесам, а также завидуют его урожаю.

Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.

Пользователи соцсетей позавидовали урожаю грибов, который собрал Гартунг

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг похвастался урожаем грибов. Он рассказал, что собрал их в лесах Еткульского района (Челябинская область). «Мои любимые грибы — подосиновики! Этим летом леса Еткульского района богаты грибами и ягодами! Прямо как в детстве!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свой пост депутат сопроводил фотографией грибов. В комментариях пользователи соцсети интересуются, когда Гартунг успевает ходить по лесам, а также завидуют его урожаю. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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