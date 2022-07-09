Челябинский депутат Гартунг похвастался урожаем грибов. Фото

10 июля 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Грибы депутат насобирал в Еткульском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг похвастался урожаем грибов. Он рассказал, что собрал их в лесах Еткульского района (Челябинская область). «Мои любимые грибы — подосиновики! Этим летом леса Еткульского района богаты грибами и ягодами! Прямо как в детстве!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свой пост депутат сопроводил фотографией грибов. В комментариях пользователи соцсети интересуются, когда Гартунг успевает ходить по лесам, а также завидуют его урожаю. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета. Пользователи соцсетей позавидовали урожаю грибов, который собрал Гартунг Страница Валерия Гартунга в соцсети «ВКонтакте»

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг похвастался урожаем грибов. Он рассказал, что собрал их в лесах Еткульского района (Челябинская область). «Мои любимые грибы — подосиновики! Этим летом леса Еткульского района богаты грибами и ягодами! Прямо как в детстве!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свой пост депутат сопроводил фотографией грибов. В комментариях пользователи соцсети интересуются, когда Гартунг успевает ходить по лесам, а также завидуют его урожаю. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.